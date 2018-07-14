Габриэль: Трамп хочет сменить режим в Германии

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль обвинил американского президента в желании «сменить режим» в Берлине, сообщает Bild. Немецкий политик сказал, что Дональду Трампу нельзя доверять и потребовал с него компенсации за траты на беженцев, появившихся в Европе из-за провальных военных вторжений США.

После саммита НАТО в Брюсселе бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в намерении «сменить режим» в Германии, сообщает Bild. «При Трампе Америке нельзя доверять. Он даёт северокорейскому диктатору долгосрочные гарантии и в то же время хочет сменить режим в Германии. Мы этого не потерпим», — заявил немецкий политик.

Габриэль призвал жёстче противостоять Трампу. «Нельзя больше жить в иллюзиях. Дональд Трамп понимает только силу. Поэтому нам нужно показать, что мы сильны, — объяснил он. — У нас не получается сотрудничать с Трампом, и мы не можем обойтись без США. Поэтому нам нужна двойная стратегия: чёткие, жёсткие и главное совместные ответы Европы Трампу. Любые попытки идти ему на встречу, втереться в доверие приводят только к тому, что он делает ещё один шаг. С этим нужно покончить».

«Если он требует от нас вернуть миллиарды, потраченные США на оборону, то мы должны спросить с него миллиарды, которые тратим на беженцев, появившихся из-за провальных военных вторжений США, например, в Ирак», — заключил Габриэль.

Позицию бывшего главы внешнеполитического ведомства разделяет большинство граждан Германии. Согласно опросу телеканала ZDF, 89% немцев не видят в Америке Трампа надёжного партнёра. При этом 70% респондентов убеждены, что предстоящая встреча американского президента с главой Кремля Владимиром Путиным не будет иметь никаких больших последствий. 20% опрошенных полагают, что она поспособствует улучшению отношений между США и Россией, а 5% — ухудшению.