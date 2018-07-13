Маккейн о визите Трампа в Европу: не удивил и разочаровал

«Разочаровывают, но нисколько не удивляют», — именно так Джон Маккейн охарактеризовал действия Дональда Трампа во время переговоров с союзниками по НАТО в Брюсселе, сообщает CNBC. Анализировать же «ложные заявления и громкие слова» президента США в ходе саммита и вовсе не имеет смысла, констатировал американский сенатор.

Сенатор США Джон Маккейн обрушился с критикой на главу Белого дома Дональда Трампа за то, как тот предстал на завершившемся саммите Североатлантического альянса, сообщает CNBC.

«Разочаровывают, но нисколько не удивляют», — именно так Маккейн охарактеризовал действия американского лидера во время переговоров с союзниками по НАТО в Брюсселе, отмечает американский телеканал.

Дональд Трамп «поразил» европейских партнёров США своим «колким предупреждением», что Соединённые Штаты выйдут из Североатлантического альянса, если члены НАТО не начнут тратить на оборону больше средств. После же экстренного заседания глава Белого дома и вовсе «присудил себе персональную победу» за то, что он якобы «вынудил союзников существенно увеличить военные бюджеты», напоминает CNBC.

Раскритиковал американский сенатор Дональда Трампа и за его нападки в адрес Берлина. В самом начале саммита президент Соединённых Штатов заявил, что Германия находится «в заложниках» у Российской Федерации, уточняет канал.

«Нет смысла анализировать ложные заявления и громкие слова президента. Достаточно всего лишь отметить, что это слова одного человека, — подчеркнул Джон Маккейн. — Американцы и их конгресс по-прежнему верят в трансатлантический союз и НАТО. Понятное дело, что и наши союзники по-прежнему верят в нас».

Кроме того, сенатор от Республиканской партии призвал Дональда Трампа не только быть «сильным и жёстким» на предстоящей встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки, но и перестать «выказывать почёт и уважение противникам Америки».

«Путин — враг Америки», — констатировал Маккейн.

«Во время встречи в Хельсинки президент Трамп должен заставить Путина ответить за свои действия, — заявил сенатор США. — В противном случае ему придётся ответить по закону за свои действия на посту главы Америки как мирового лидера».