Hill: Трампу досталось от Маккейна за призывы возродить G8

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн резко разкритиковал Дональда Трампа за призыв вернуть Россию в «Большую семёрку», назвав этот шаг «верной дорогой к ослаблению американского лидерства в мире», передаёт The Hill.



Газета отмечает, что Маккейн противопоставил подход Трампа к России с его переговорной тактикой по вопросу торговли в отношении ближайших союзников США, таких как Канада, Мексика и ЕС.



«Президент по необъяснимым причинам выразил нашим противникам почтение и уважение, которые нужно было приберечь для наших ближайших союзников. К тем странам, которые разделяют наши ценности и жертвовали собой наряду с нами на протяжении десятилетий, отнеслись с презрением», — посетовал Маккейн.



Американская газета напоминает, что Россию исключили из международного клуба в 2014 году из-за «аннексии» Крыма. При этом Маккейн одним из первых в конгрессе США призывал исключить Россию из рядов «Большой восьмёрки» ещё после событий Чеченской войны.



«Почему мы проводим встречу без России? Я бы рекомендовал — это им решать, конечно, но Россия должна быть на встрече, она должна участвовать. Понимаете, нравится вам это или нет, и это может прозвучать неполиткорректно, но в наших руках управление миром», — цитирует The Hill заявление Трампа перед визитом президента в Канаду на встречу с другими лидерами «семёрки».



Предложение Трампа раскритиковали как члены Республиканской партии, так и представители демократов.



«Путин нам не друг, и он не приятель президента. Он бандит, использующий агрессию советского типа, чтобы вести скрытую войну против США, и наше руководство должно вести себя соответственно», — прокомментировал призыв Трампа республиканец Бенджамин Сасс.



«Президент Трамп превращает нашу внешнюю политику в международную шутку, нанося нашей стране долгосрочный вред, не имея на то никаких оснований», — цитирует The Hill слова лидера демократов в сенате Чарльза Шумера.