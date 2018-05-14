Guardian: в своей новой книге Маккейн дал бой путинской России

«Американский патриот, герой и политик» сенатор Джон Маккейн умирает от рака, но он не покинет эту землю без ещё одного боя, пишет The Guardian. «Неуёмная волна» — это его последняя книга, а Россия Владимира Путина — его последний недруг.

Маккейн, как отмечает издание, с гордостью признал, что в своё время передал «досье Стила» на Трампа и Россию тогдашнему директору ФБР Джеймсу Коми. Сенатор прокомментировал своё решение следующим образом: «Я сделал то, чего требовал от меня долг… Я выполнил это обязательство и сделал бы это снова. Любой, кому это не нравится, может идти к чёрту».

Слова истинного сына и внука адмиралов ВМС США, говорится в статье.

Сенатор от штата Аризона «точно» подмечает, что Россия и Путин ведут «информационную войну», направленную против основ американской демократии, а также против свободных и честных выборов. Он критикует Путина, называя того «злодеем», и охотно признаёт, что ненавидит российского лидера.

В вопросах, касающихся Ближнего Востока, Маккейн всегда был «воином, романтиком и сторонником смены режимов». «Взрывоопасная смесь», — отмечает издание.

По признанию политика, война в Ираке была не чем иным, как «серьёзной ошибкой». Сенатор даже признал свою «долю вины». Однако, как указывает издание, пока неясно, какие уроки извлёк он из более чем десятилетней войны.

По словам Маккейна, если бы США знали, что у Ирака нет оружия массового поражения, то эта война не была бы оправданной. При этом он утверждает, что свержение Саддама Хуссейна и замена его на «рудиментарную демократию» всё равно было бы достаточным основанием. Стоит отметить, что во время последней выигранной Америкой войны, операции «Буря в пустыне», на её заключительном этапе свержение Саддама Хуссейна — предпочтительный для Маккейна исход — было одним из вариантов. Но Джордж Буш-старший отказался от этого шага. И это был тот случай, когда Соединёнными Штатами в последний раз восхищались и одновременно их уважали и боялись.

Позиция Маккейна по возможности «трансплантировать» демократию в другие страны не должна никого удивлять, пишет издание. Так, во время выборов 2000 года он объявил, что выступает за смену режимов в странах-изгоях. Это, как указывается в статье, потребовало бы от США «вооружать, тренировать и оснащать силы, которые со временем будут свергать правительства и устанавливать свободные и демократически избранные правительства».

«Будет достаточно сказать, эта стратегия оказалась невыигрышной», — подчёркивает The Guardian.

Америка Маккейна — это воплощение идеалов, а не земля крови и грязи, говорится в статье. Несмотря на склонность республиканцев и Дональда Трампа к популизму, сенатор от штата Аризона — непоколебимый республиканец рейгановской закалки.

Как заявил сам Маккейн, «мы — граждане республики, созданной на общих идеалах и выкованной в новом мире, чтобы заменить племенную вражду, которая мучила былой мир».

Маккейн на этом не остановился, заявив, что английский язык — это отнюдь не обязательный атрибут гражданства США. По этому вопросу он разошёлся во мнениях с 70% американцев, а также с большинством членов его партии.

В завершении The Guardian пишет, что книга Маккейна — это его прощальное выступление, смесь личного и политического.

«Я люблю свою жизнь, всю её», — пишет он.

«Неуёмная волна» — подходящая характеристика человека, который редко отступал», — подытоживает издание.