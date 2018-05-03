Defense News: в новой книге Маккейн предложил нанести по России ответный киберудар

В своей новой книге «Неуёмная волна» сенатор из США Джон Маккейн заявил, что его страна должна всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за «вмешательство в выборы», пишет Defense News. Кроме того, на страницах книги американский политик пытался отделаться от ярлыка «ненавистника России», утверждая, что он ненавидит не саму страну, а только её президента.

Сенатор США Джон Маккейн написал в своей новой книге, что Америка должна всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за её «вмешательство» в американские выборы, послав ей таким образом чёткий сигнал, пишет Defense News.

«Я считаю, что если президента России Владимира Путина не заставить пожалеть о его решении, он будет возвращаться на место преступления снова и снова», — написал Маккейн, который на данный момент борется с раком мозга.

В своей новой книге, которая называется «Неуёмная волна», автор также не обошёл стороной вопрос компрометирующих материалов на президента США Дональда Трампа, которые могут быть у России. В частности, Маккейн подтвердил, что ознакомился с «досье» непристойного содержания бывшего британского шпиона Кристофера Стила, в котором говорится о связях американского президента с Москвой.

По мнению сенатора, хотя санкции против «Путина и его друзей» приносят свои плоды, США должны «заставить Путина сильно пожалеть об атаке на основу американской демократии — свободные и честные выборы — и всерьёз рассмотреть возможность ответного удара тем же оружием».

«У нас тоже есть киберпотенциал. Он должен быть использован, чтобы разоблачить грандиозные масштабы коррупции его режима или скомпрометировать Путина иными способами», — заявил Маккейн, добавив, что Америке пора перейти в наступление в «информационной войне против России».

На протяжении всей книги американский сенатор выступает за активную внешнюю политику, в рамках которой западные ценности, по его мнению, должны иметь моральное превосходство. Кроме того, Маккейн критикует взгляды Трампа на Россию, которую тот считает потенциальным союзником.

«Путин нам не партнёр, он никогда им не был и никогда им не будет», — подчеркнул политик.

Кроме того, автор книги сетует на то, что, «вмешавшись в выборы», Путин сумел добиться своих целей: он навредил кампании Хиллари Клинтон и поспособствовал кризису в американском правительстве.

«Он видит свидетельства своего успеха каждый день, наблюдая за нашим расколом и ступором», — пишет Маккейн о российском президенте.

Что касается «досье» Стила, то сенатор признался, что читал его и передал тогдашнему директору ФБР Джеймсу Коми. По его словам, «досье» он получил как последовательный критик Путина. «Но я не знаю, содержит ли оно правду, частичную правду или ложь», — оговорился Маккейн.

Американский сенатор, который критиковал Трампа за его «наивность и общую безответственность по поводу противодействия Путину», назвал обвинения, приведённые в «досье», «тревожащими», однако добавил, что «не имеет понятия, соответствуют ли они действительности».

В своей книге американский сенатор также попытался откреститься от ярлыка «ненавистника России, наклеенного на него каналом Russia Today, который он назвал пропагандистской дланью российского правительства».

«Я не ненавижу Россию. Я хочу, чтобы в ней была такая же свобода, правосудие и процветание, как в Америке. Правда, Путина я ненавижу», — подытожил Маккейн, объяснив, что считает того «злым человеком».