Le JDD: вечный солдат Маккейн воюет с Трампом даже на больничной койке

Несмотря на тяжёлую болезнь, сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн не устаёт ежедневно критиковать главу Белого Дома Дональда Трампа, пишет французское издание Le Journal du Dimanche. По мнению автора статьи, всё дело в твёрдости принципов «вечного солдата»-республиканца, выбравшего для своей президентской кампании в 2008 году девиз «Никогда не сдавайся».

Вот уже месяц как сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн покинул Вашингтон для госпитализации, при этом, хотя состояние здоровья всё ещё не позволяет Маккейну вернуться к работе, «это не мешает сенатору от штата Аризона и бывшему сопернику Барака Обамы на выборах 2008 года почти каждый день выступать с осуждением политики, методов и вульгарности президента Трампа», — отмечает Le Journal du Dimanche.

В частности, Маккейн раскритиковал недавние нападки Трампа на прессу, отметив, что своими словами президент играет на руку «иностранным лидерам, жаждущим пресечь критику журналистов в свой адрес и взяться за свободу слова». До этого он выразил своё возмущение словами американского президента о «выгребных ямах», заявив, что своими убеждениями президент противоречит самой американской идее об уважении «богом данного достоинства каждого человека, независимо от его расы, этнической принадлежности и обстоятельств рождения».

Автор статьи называет Маккейна, ветерана войны во Вьетнаме, который провёл 1967 дней в плену, «вечным солдатом», напоминая о слогане его предвыборной кампании 2008 года, который он позаимствовал у Черчилля: «Never surrender» (никогда не сдавайся. — ИноТВ).

В 2016 году, в ходе пятых по счёту выборов Маккейна в сенат, будущий президент Дональд Трамп поддержал другого кандидата, представителя «Чайной партии». Маккейн, в свою очередь, не стал поддерживать Трампа после скандала с видео, на котором Трамп хвастался своим поведением по отношению к женщинам.

«Маккейн, как лев зимой», — делится с изданием глава предвыборного штаба Маккейна на выборах 2008 года Стив Шмидт. — Он не отступится от своих принципов». Именно принципы заставляют Маккейна сражаться против законопроектов Трампа о реформе иммиграционной системы и здравоохранения, уверен автор статьи.

Помимо прочего, Маккейн является председателем комитета сената по вооружённым силам, «где он использует своё влияние для противостояния изоляционистской политике президента».

«По его мнению, перед лицом России и Китая США должны пробудиться, чтобы вернуть себе мировое лидерство», — отмечает бывший посол Франции в Вашингтоне и экс-представитель Николя Саркози Жан-Давид Левит. По воспоминаниям дипломата, во время войны в Ираке, против которой в то время был настроен президент Франции Жак Ширак, Маккейн заявил послу, что «США нужен во главе Франции не Лаваль, а Лафайет».

Начиная с прошлого лета, Маккейн сражался с колеблющимся Трампом за поставки оружия Украине. «Учитывая слухи о сговоре Дональда Трампа и России, он считает, что нам просто необходимо поддеть русских», — объясняет Левит.

Ему вторит другой европейский знаток Белого Дома: «Когда речь зашла об украинском вопросе, он счёл меня за Деладье, раз я был не согласен с его проектом по вооружению украинцев. Я сказал ему, что это ничего не даст, что украинцы всё равно проиграют». Однако, как отмечает источник издания, после получения известий о свой болезни сенатор смягчился.

«Маккейн никогда не был предан президенту или даже партии. Его верность принадлежит только стране, конституции и избирателям», — уверен друг Маккейна Стив Шмидт.