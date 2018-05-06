NBC: Маккейн не хочет, чтобы Трамп присутствовал на его похоронах

Люди, близкие к сенатору Джону Маккейну, заявили Белому дому, что страдающий от рака мозга 81-летний республиканец не хочет, чтобы президент Дональд Трамп присутствовал на его похоронах, сообщает NBC со ссылкой на источник, близкий к политику. Сенатор также изъявил желание, чтобы в прощальной церемонии вместо американского лидера принял участие вице-президент Майк Пенс.

Белый дом, как отмечается в статье, пока не прокомментировал эту ситуацию.

Маккейн, который в 2008 году был кандидатом в президенты США от Республиканской партии, уже почти год борется с агрессивной формой рака мозга. Сейчас он находится в родном штате Аризона, куда вернулся, после того как в прошлом месяце ему была сделана хирургическая операция в связи с кишечной инфекцией, говорится в статье.

NBC напоминает, что Трамп не присутствовал на недавних похоронах бывшей первой леди Барбары Буш, чтобы, как заявили в Белом доме, «избежать срывов, вызванных дополнительными мерами безопасности, и из уважения к семье Бушей и их друзьям».

Вместо Дональда Трампа на похоронах тогда присутствовала его жена Мелания. Кроме того, там также были бывшие президенты США Джордж Буш, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон с бывшей первой леди Хиллари Клинтон.

Как отмечается в статье, планируется, что Барак Обама и Джордж Буш-младший произнесут речь на поминальной службе Маккейна, которая пройдёт в Кафедральном соборе Вашингтона.

Новость о том, что Маккейн не хочет, чтобы Трамп присутствовал на его похоронах, позвучала на фоне крайне непростых отношений между двумя политиками. Они особенно сильно обострились с 2016 года, когда Трамп заявил, что Маккейна считают военным героем только потому, что тот был взят в плен во время Вьетнамской войны. При этом Трамп подчеркнул, что предпочитает военных, которые не попадали в плен к врагам.