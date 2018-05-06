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NBC: Маккейн не хочет, чтобы Трамп присутствовал на его похоронах

Материал представлен в переводе ИноТВ
Близкие 81-летнего сенатора Джона Маккейна сообщили Белому дому, что умирающий от рака мозга политик не желает, чтобы президент США Дональд Трамп присутствовал на его будущих похоронах, пишет NBC. Он выразил желание, чтобы вместо американского лидера в поминальной службе принял участие вице-президент Майк Пенс, говорится в статье.
NBC: Маккейн не хочет, чтобы Трамп присутствовал на его похоронах
Reuters
Люди, близкие к сенатору Джону Маккейну, заявили Белому дому, что страдающий от рака мозга 81-летний республиканец не хочет, чтобы президент Дональд Трамп присутствовал на его похоронах, сообщает NBC со ссылкой на источник, близкий к политику. Сенатор также изъявил желание, чтобы в прощальной церемонии вместо американского лидера принял участие вице-президент Майк Пенс.
 
Белый дом, как отмечается в статье, пока не прокомментировал эту ситуацию.
 
Маккейн, который в 2008 году был кандидатом в президенты США от Республиканской партии, уже почти год борется с агрессивной формой рака мозга. Сейчас он находится в родном штате Аризона, куда вернулся, после того как в прошлом месяце ему была сделана хирургическая операция в связи с кишечной инфекцией, говорится в статье.
 
NBC напоминает, что Трамп не присутствовал на недавних похоронах бывшей первой леди Барбары Буш, чтобы, как заявили в Белом доме, «избежать срывов, вызванных дополнительными мерами безопасности, и из уважения к семье Бушей и их друзьям».
 
Вместо Дональда Трампа на похоронах тогда присутствовала его жена Мелания. Кроме того, там также были бывшие президенты США Джордж Буш, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон с бывшей первой леди Хиллари Клинтон.
 
Как отмечается в статье, планируется, что Барак Обама и Джордж Буш-младший произнесут речь на поминальной службе Маккейна, которая пройдёт в Кафедральном соборе Вашингтона.
 
Новость о том, что Маккейн не хочет, чтобы Трамп присутствовал на его похоронах, позвучала на фоне крайне непростых отношений между двумя политиками. Они особенно сильно обострились с 2016 года, когда Трамп заявил, что Маккейна считают военным героем только потому, что тот был взят в плен во время Вьетнамской войны. При этом Трамп подчеркнул, что предпочитает военных, которые не попадали в плен к врагам.
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NBC США Северная Америка
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