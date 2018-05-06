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Джулиани: Дональд Трамп настроен на смену режима в Иране

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Новый адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер предан идее смены режима в Иране, сообщает Politico. При этом, по мнению экс-мэра Нью-Йорка, это единственный путь к миру на Ближнем Востоке.
Джулиани: Дональд Трамп настроен на смену режима в Иране
Reuters
Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который совсем недавно стал адвокатом президента США Дональда Трампа, заявил о том, что американский лидер «предан идее смены режима» в Иране.
 
«Это единственный путь к миру на Ближнем Востоке, — отметил он. —  И это важнее израильско-палестинского соглашения».
 
Как отмечает издание, Белый дом в настоящее время изучает вопрос о том, что дальше делать с ядерной сделкой, которая была заключена между Тегераном и администрацией Обамы при участии пяти европейских стран и Евросоюза.
 
Politico напоминает, что во время декабрьских протестов в Иране Дональд Трамп в своём аккаунте в Twitter написал следующее: «Иран терпит неудачи на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключённую с ними администрацией Обамы».
 
Он также добавил: «Великий иранский народ подвергался репрессиям на протяжении многих лет. Они страстно желают еды и свободы. А также прав человека. Богатство Ирана разворовывается. Настало время перемен!» 
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источник
Politico США Северная Америка
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