Джулиани: Дональд Трамп настроен на смену режима в Иране

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который совсем недавно стал адвокатом президента США Дональда Трампа, заявил о том, что американский лидер «предан идее смены режима» в Иране.

«Это единственный путь к миру на Ближнем Востоке, — отметил он. — И это важнее израильско-палестинского соглашения».

Как отмечает издание, Белый дом в настоящее время изучает вопрос о том, что дальше делать с ядерной сделкой, которая была заключена между Тегераном и администрацией Обамы при участии пяти европейских стран и Евросоюза.

Politico напоминает, что во время декабрьских протестов в Иране Дональд Трамп в своём аккаунте в Twitter написал следующее: «Иран терпит неудачи на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключённую с ними администрацией Обамы».

Он также добавил: «Великий иранский народ подвергался репрессиям на протяжении многих лет. Они страстно желают еды и свободы. А также прав человека. Богатство Ирана разворовывается. Настало время перемен!»