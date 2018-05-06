Newsweek: Трамп сблизит Иран с Россией, если разорвёт ядерную сделку

В ближайшие дни американский президент может восстановить санкции против Ирана, что фактически приведёт к расторжению ядерной сделки с Исламской республикой, пишет Newsweek. При этом, по словам издания, Москва не без оснований рассчитывает, что этот шаг Вашингтона приведёт к укреплению её связей с Тегераном.

Россия и Иран сблизятся и упрочат свои связи, если США решат аннулировать ядерную сделку с Тегераном. По крайней мере такого мнения придерживаются в Москве, пишет Newsweek.

По словам издания, ранее американский президент Дональд Трамп предположил, что 12 мая он может повторно ввести ограничительные меры против Исламской республики. Таким образом он фактически уничтожит договор по иранской ядерной программе, который в 2015 году был подписан США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией.

Правительства этих стран соглашались снять экономические санкции с Тегерана. Взамен он обязывался свернуть разработку ядерных технологий, напоминает Newsweek.

Европейские союзники Вашингтона выступили за сохранение этого договора. Они даже предлагали пересмотреть некоторые аспекты сделки, чтобы «угодить» Трампу.

Тем не менее российские власти заявили, что США и европейцы не могут менять соглашение без участия Москвы. Более того, теперь они дают понять, что продолжат выполнять свою часть договорённости, которая привела к отмене международных санкций против Ирана. В результате Россия превратится в самого важного союзника Тегерана, альянс между двумя странами укрепится, что может «подорвать американское влияние» на Ближнем Востоке, полагает издание.

«На экономическом фронте для нас всё станет ещё проще, потому что ничто не будет ограничивать наше экономическое сотрудничество с Ираном. Мы разовьём двусторонние отношения во всех сферах — энергетической, транспортной, высоких технологий, медицинской», — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По словам чиновника, если США решат нарушить поддержанное Совбезом ООН международное соглашение, то пусть сами «страдают от последствий». Ни Иран, ни Китай, ни Россия, ни европейские государства не должны нести убытки, подчеркнул Ермаков.

Россия и Иран уже «успешно потеснили» Соединённые Штаты в Сирии. В процессе им даже удалось ещё сильнее отдалить от Вашингтона его союзницу по НАТО — Турцию. Представители Москвы, Тегерана и Анкары встречались, чтобы скоординировать свою сирийскую политику без участия американцев или их западных союзников. Кроме того, на встрече с Владимиром Путиным иранский лидер аятолла Хомейни подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами может «изолировать» США, обращает внимание Newsweek.