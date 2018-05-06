Newsweek: Трамп сблизит Иран с Россией, если разорвёт ядерную сделку
Россия и Иран сблизятся и упрочат свои связи, если США решат аннулировать ядерную сделку с Тегераном. По крайней мере такого мнения придерживаются в Москве, пишет Newsweek.
Россия и Иран сблизятся и упрочат свои связи, если США решат аннулировать ядерную сделку с Тегераном. По крайней мере такого мнения придерживаются в Москве, пишет Newsweek.
Газета The Times утверждает, что якобы «российские интернет-тролли» ведут в соцсетях кампанию по дезинформации и пропаганде среди британских подростков.
Учёные из Калифорнийского университета выяснили, что использование партнёрами в разговорах местоимения «мы» является признаком счастливых отношений, сообщает портал EurekAlert!.
На Украине в Хмельницкой области из-за вспышки кишечных инфекций госпитализированы 20 детей, сообщает пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.
В индийском Мумбаи произошёл пожар на пятом и шестом этажах коммерческого здания, сообщает ANI News.
Cаудовский наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия не собирается платить США за безопасность, сообщает агентство Bloomberg.
Экипажи штурмовиков Су-25 и вертолётов Ми-8 уничтожили колонну бронетехники условного противника на полигоне Эдельвейс в Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
Сотни древних фигурок Будды, которым около двух тысяч лет, были найдены в лаосской провинции Саваннакхет при реставрации ступы Тад Инг Ханг, сообщает Vientiane Times.
В мексиканском муниципалитете Тулансинго трёх человек, которых заподозрили в ограблении жилого дома, растерзала толпа, сообщает издание El Sol de Tulancingo со ссылкой на генерального прокурора штата Идальго.
В Пентагоне опровергали информацию о готовящейся отставке министра военно-воздушных сил Хезер Уилсон, сообщает The Hill.
Корабли Каспийской флотилии и средства ПВО Южного военного округа успешноотразили ракетную атаку условного противника, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил отсутствие в городе горячего водоснабжения трудностиями с поставками газа, об этом сообщает «Украинская правда».
В Дагестане на учениях применили тактику огневого вала из 150 артиллерийских систем, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службе Южного военного округа.
Следственный Комитет начал доследственную проверку по факту травмирования рабочих на западе Москвы, сообщается на сайте ГСУСК России по Москве.
Ветеран США Уильям Клайд Аллен, направивший письма с касторовыми семенами в Белый дом и Пентагон, заявил, что также направил аналогичные послания президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете Второй, сообщает Deseret News Utah со ссылкой на документы суда.
Рабочие, пострадавшие при обрушении строительных лесов на западе Москвы, находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
В результате столкновений на востоке сектора Газа между палестинцами и военнослужащими армии Израиля пострадали 376 человек.
Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия вскоре объявит о крупной сделке, не связанной с нефтью, сообщает агентство Bloomberg.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определить место и время для следующего саммита лидеров двух стран, сообщает РИА Новости.
Руководитель федерального ожогового центра при Приволжском исследовательском медицинском университете Игорь Арефьев оценил состояние детей, пострадавших при взрыве в спортзале, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы медуниверситета Алексея Никонова.
Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что готов разрешить Турции обыскать консульство королевства в Стамбуле из-за исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает Bloomberg.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что система биометрического контроля на границе с Россией работает эффективно.
Пловец Климент Колесников будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр 2018 года в аргентинском Буэнос-Айресе.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, о состоянии здоровья сына после официального взвешивания накануне боя с ирландцем Конором Макгрегором.
Победителем шоу «Голос.60+» стала Лидия Музалёва. Об этом свидетельствуют данные голосования телезрителей Первого канала.
Жители города Гилберт в американском штате Миннесота жалуются на поведение птиц, которые, как отмечается, съели большое количество перезрелых ягод.
Футболистки мюнхенской «Баварии» Люси Вонкова и Клаудиа ван ден Хайлигенберг связали себя узами брака.
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил педагога из Грозного Алихана Динаева, победившего во всероссийском конкурсе «Учитель года».
В Московском зоопарке рассказали о новом обитателе, привезённом из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux. Это птица-секретарь, сообщает kp.ru.
Во время земельных работ в районе Гончарной набережной в Москве обнаружили фрагмент старинного игрушечного ружья, сообщает kp.ru.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал о требованиях, которые будут предъявлены игрокам футбольного клуба «Монца», владельцем которого он стал.
Русско-удмуртский словарь будет выпущен к 100-летию государственности Удмуртии, сообщает «Реальное время». Юбилей планируют отмечать в 2020 году.
Представители Евросоюза и России провели консультации по вопросам обеспечения безопасности полётов, сообщает пресс-служба российского постпредства при ЕС.
Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия подтвердил статус беженца для Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщает El Universo.
Россиянин Владимир Морозов занял первое место в заплыве на дистанцию 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира, проходящем в венгерском Будапеште.
Представитель компании Microsoft в беседе с Business Insider прокомментировал сообщения об удалении файлов пользователей при обновлении операционной системы Windows 10.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT поделился мнением о том, что Евросоюз планирует 15 октября одобрить новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.
В Алтайском крае врача-педиатра одной из районных больниц признали виновной в смерти годовалого ребёнка, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Боец UFC Рамазан Эмеев дал прогноз на поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Хулена Лопетеги с занимаемой должности.
В Перми может появиться памятник писателю Фёдору Достоевскому, сообщает «Реальное время» со ссылкой на городскую администрацию.
Рост спроса на шоколад в России может привести к тому, что после двух лет переизбытка на рынке какао возникнет небольшой дефицит. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Мастер спорта по боксу и спортивный комментатор Эльдар Кенкерли прокомментировал грядущий поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал в беседе с RT решение стран — членов Евросоюза одобрить 15 октября новый механизм введения санкций за распространение и применение химического оружия.
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Брендон Дженнингс восхитился позицией главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грегга Поповича в вопросе, связанном с протестами американских спортсменов против политики Трампа.
Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби в эфире радиостанции израильской армии заявил, что российские комплексы ПВО С-300, которые ранее были доставлены в Сирию, не смогут отследить истребители F-35.
Новичок санкт-петербургского «Зенита» Брендон Дженнингс заявил, что расизм остаётся большой проблемой в мире и в США.
Омский «Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в беседе с RT решение глав МИД стран — членов Евросоюза одобрить 15 октября новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что Россия и Индия заключили контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».