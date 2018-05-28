ABC News: «ветеран войны и политики» Маккейн призвал американцев к единству

Недавно вышедшие документальный фильм и книга Джона Маккейна содержат своего рода прощальное послание политика к американцам. Сенатор, у которого в прошлом году был обнаружен рак, призывает сограждан находить точки соприкосновения, передаёт ABC News.

И последнее на сегодня — заметки о службе и чести накануне Дня поминовения от одного из самых уважаемых ветеранов, сенатора Джона Маккейна. С репортажем корреспондент ABC News Джон Донван.

Настоящий боевой ветеран, сначала в военном смысле — пилот ВМС, который был захвачен и провёл пять лет в плену. А затем в политическом — двукратный кандидат в президенты. Сенатор Джон Маккейн, у которого в прошлом году был диагностирован рак мозга, знает, что у него осталось мало времени. Как он указывает в документальном фильме о нём «По ком звонит колокол» и в своей новой книге «Неуёмная волна»: «Моя трудность весьма непредсказуема».

И поскольку, по всей видимости, ему не хватает времени, Маккейн заранее составляет своего рода прощальное послание: мы, американцы, сможем добиться большего, если будем признавать друг друга соотечественниками.

ДЖОН МАККЕЙН, сенатор США: Я бы хотел, чтобы мы вспомнили, что у нас больше сходств, чем различий.

Да, за его карьеру на долю Маккейна пришлось немало политических баталий. Но в отличие от участников сегодняшнего дискурса он всегда обозначал границу и не пытался демонизировать своих противников. В 2008 году он баллотировался против Барака Обамы.

ЖЕНЩИНА: Я не могу доверять Обаме. Он — араб. Он не... Нет?

ДЖОН МАККЕЙН: Нет, мадам.

И летом прошлого года при обсуждении здравоохранения — более противоречивой темы невозможно и представить — именно Маккейн заявил: «Давайте доверять друг другу».

Он назвал целью своего последнего боя — убедить своих сограждан задуматься о следующем.

ДЖОН МАККЕЙН: Мы бываем эгоистичными и порою спешим обвинить в наших ошибках других. Но «страна моя, это о тебе», как же много хорошего мы сделали в мире, принесли гораздо больше пользы, чем вреда.

Джон Донван, ABC News.

Дата выхода в эфир 27 мая 2018 года.