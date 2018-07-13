Глава Мюнхенской конференции: Европе встреча Трампа и Путина нужна — пусть и с «побочными эффектами»

Ничего не изменится ни в Сирии, ни на Украине, ни в Северной Корее, если президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп не придут к определённым договорённостям на саммите в Хельсинки, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF глава Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению Вольфганга Ишингера, именно поэтому Германия и Европа должны быть крайне заинтересованы в том, чтобы эта встреча состоялась.

ВОЛЬФГАНГ ИШИНГЕР, председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Я считаю, что Германия и Европа должны быть крайне заинтересованы в том, чтобы этот саммит (в Хельсинки. — ИноТВ) состоялся. Если Россия и США не придут к определённым договорённостям на уровне саммита, то ничего не изменится — и в этом я убеждён — ни на Украине, ни в Сирии, ни в Северной Корее, ни в других точках мира.

МАЙБРИТ ИЛЬНЕР, телеведущая ZDF: По вашим словам, это хорошо, что Трамп и Путин поговорят. Но мы не знаем, о чём они будут говорить.

ВОЛЬФГАНГ ИШИНГЕР: Кое-что мы всё-таки знаем. Американцы традиционно заинтересованы в продлении действующих договоров о вооружении. Я имею в виду соглашения о ядерных стратегических системах, срок действия которых в скором времени истечёт. В этом и мы крайне заинтересованы. Например, договор о РСМД 1987 года. Мы, разумеется, хотим, чтобы его во что бы то ни стало продлили. Только представьте себе, господин Лафонтен, что мы получим новые дебаты о наращивании вооружений. Это просто ужас. Выстоять в них будет крайне сложно.

ОСКАР ЛАФОНТЕН, бывший министр финансов Германии: Я хотел бы только уточнить, что сейчас мы как раз и ведём дебаты о наращивании вооружений.

ВОЛЬФГАНГ ИШИНГЕР: Хочется верить, что эти важные темы хотя бы обсудят на саммите.

МАЙБРИТ ИЛЬНЕР: Однако есть опасения, что Трамп, возможно, пойдёт на уступки в вопросах санкций и аннексии Крыма…

ВОЛЬФГАНГ ИШИНГЕР: Каждый визит к врачу связан с риском и побочными эффектами. Всё верно.

Дата выхода в эфир 12 июля 2018 года.