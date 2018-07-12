CNN: Трамп не прочь подружиться с Путиным, когда узнает того получше

В преддверии саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп не исключил, что Владимир Путин станет его другом, когда он узнает того получше, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, в Москве не ждут от этой встречи слишком многого из-за большого количества разногласий между Россией и США.

Во время пресс-конференции на саммите НАТО у американского президента также нашлось немало слов о Владимире Путине. С нами на связь из Москвы выходит Фред Пляйтген. Его маршрут: поездка в Брюссель, потом в Великобританию, Шотландию, а затем — в Хельсинки, где он встретится с российским президентом. Ранее Дональд Трамп заявил, что, возможно, самой лёгкой частью его турне станет эта встреча с глазу на глаз с его российским коллегой. Что он сказал по этого поводу за прошедший час?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Думаю, Бекки, что русские до сих пор действительно считают, что встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть гораздо легче саммита НАТО. Трудно сказать, каким образом эти переговоры могут оказаться ещё тяжелее — если вспомнить тот накал страстей на саммите, который мы наблюдали в течение последних полутора дней.

Этим утром Кремль признал, что переговоры между двумя лидерами также будут непростыми, потому что между США и Россией, без всяких сомнений, есть много разногласий. Весьма интересно наблюдать за сигналами, которые исходили из России в течение последних двух дней. Кремль действительно приглушил краски, утверждая, что ожидания от встречи не такие высокие, а то обстоятельство, что эти два человека вновь ведут диалог, — это просто хороший знак. Однако есть другие политики, эксперты, а также государственное телевидение, которые отмечают, что саммит может стать трамплином для улучшения отношений между Россией и США.

Интересно то, что президент Трамп вновь заявил, что считает: отношения могут серьёзно улучшиться благодаря этой встрече, а сам он видит во Владимире Путине не врага, а просто соперника. Давайте послушаем, что не так давно сказал президент Трамп.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Он соперник, он был со мной очень приветлив, когда мы с ним встречались, и я ответил ему взаимностью. Он соперник… Вопрос не в том, враг он мне или друг. Он мне не враг, и, надеюсь, что он однажды станет моим другом. Это вполне возможно. Я просто не слишком хорошо его знаю.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Вот что сегодня заявил президент Трамп. Очевидно, когда они встретятся в Хельсинки, они узнают друг друга намного лучше. Однако, разумеется, они обсудят и гораздо более сложные вопросы, в частности Украину — это очень сложная тема, — а также Сирию (хотя этот вопрос, по всей видимости, менее сложен).

Кроме того, за последние часы или, точнее, в последние 24 часа русские стали не сказать, чтобы нервничать, но им определённо не понравились слова Трампа о газопроводе «Северный поток — 2», адресованные немцам. Русские говорят, что заявления президента Трампа, по их мнению, — это нечестная конкуренция. Они считают, что американцы пытаются оказать на Россию давление с помощью требований (выдвигаемых в адрес своих союзников. — ИноТВ) взять на себя обязательства по наращиванию расходов на оборону. Так что русских действительно очень разозлили эти заявления, и эта тема наверняка всплывёт на этой встрече, Бекки.

С нами был Фред Пляйтген из Москвы.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 июля 2018 года.