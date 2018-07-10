Трамп: Путин не враг, а соперник, и у меня есть для него подарок

Перед поездкой на саммит НАТО в Брюссель президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не друг и не враг, а соперник. Трамп также добавил, что у него есть для Путина небольшой подарок, но какой — будет известно после встречи, которая состоится в следующий понедельник.

Президент Трамп, скажите, Владимир Путин — это друг или враг?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я правда не могу сейчас сказать. Насколько я могу судить, он — соперник. Я думаю, что ладить с Россией, Китаем и другими странами — это хорошо. Это вовсе не плохо, и я говорил об этом очень часто и на протяжении многих лет. Поэтому посмотрим, как пройдёт встреча с Владимиром Путиным в понедельник.

...Они не давали этого. У меня есть это для него. Они не давали этого, но через определённое время они дадут. Вообще у меня есть небольшой подарок для него. Но вы узнаете, что это за подарок после того, как я его вручу.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 июля 2018 года.