CNN

Трамп: Путин не враг, а соперник, и у меня есть для него подарок

Материал представлен в переводе ИноТВ
Перед поездкой на саммит НАТО в Брюссель президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не друг и не враг, а соперник. Трамп также добавил, что у него есть для Путина небольшой подарок, но какой — будет известно после встречи, которая состоится в следующий понедельник.
Президент Трамп, скажите, Владимир Путин — это друг или враг?
 
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я правда не могу сейчас сказать. Насколько я могу судить, он — соперник. Я думаю, что ладить с Россией, Китаем и другими странами — это хорошо. Это вовсе не плохо, и я говорил об этом очень часто и на протяжении многих лет. Поэтому посмотрим, как пройдёт встреча с Владимиром Путиным в понедельник.
 
...Они не давали этого. У меня есть это для него. Они не давали этого, но через определённое время они дадут. Вообще у меня есть небольшой подарок для него. Но вы узнаете, что это за подарок после того, как я его вручу.
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 10 июля 2018 года.
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источник
CNN США Северная Америка
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