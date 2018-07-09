Эксперт: «Трамп чувствует себя лучше с врагами, чем с союзниками»

На предстоящем саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп вновь «направит свой гнев против Европы» и попытается «посеять раздор среди партнёров США», заявил в интервью Merkur бывший сотрудник администрации Обамы Марк Симаковски. Что касается переговоров Трампа с Владимиром Путиным, то они вряд ли пройдут в пользу интересов Америки, так как Трамп «хорошо себя чувствует при общении с врагами и плохо — с союзниками», добавил эксперт.

«Владимир Путин знает нынешнюю слабость НАТО и подвергнет её испытанию», — заявил в интервью Merkur бывший эксперт администрации Обамы, сотрудник Атлантического совета Марк Симаковски. По его словам, уже поведение Трампа на саммите G7 в Канаде было чётким сигналом о том, что его «разочарование в союзниках растёт, а терпение уменьшается». На саммите НАТО он «покажет своё разочарование, выставит европейцев ненадёжными и попытается посеять раздор среди партнёров».

Трамп посылает сигнал, что он заинтересован в улучшении отношений с Россией, не считаясь с сомнениями союзников. Владимир Путин, — возможно, «самый главный победитель», так как поведение и риторика Трампа показывают ему, что ЕС слаб и расколот, отметил Симаковски.

Москва может подвергнуть НАТО проверке, «спровоцировав и поддержав протесты в странах Прибалтики, проведя кибератаки или усилив российское влияние на Украине, чтобы и дальше подрывать её государственный суверенитет». «Если НАТО не придёт на помощь своему члену, то альянс сразу же умрёт», — подчеркнул эксперт.

Президент США больше заинтересован в «красивых фотографиях с Путиным, чем в конкретных результатах», и сомнительно, что переговоры пройдут в пользу интересов США. Трамп неправильно оценивает влияние России. «Он странным образом чувствует себя хорошо при общении с врагами и плохо — с союзниками. Президент Трамп вновь направит свой гнев против Европы. И этот саммит будет одним из самых сложных за последнее время», — резюмировал эксперт.