CNN гадает, почему Трамп постоянно поддакивает Путину
По всей видимости, Дональд Трамп поедет на следующей неделе на саммит НАТО с намерением вступить в конфронтацию с союзниками США: он уже отправил им письма, резко потребовав от них увеличить свой оборонный бюджет. А вот с Владимиром Путиным он обращается в последнее время очень вежливо. Два лидера встретятся сразу же после переговоров НАТО, и союзники США опасаются, что господин Трамп будет особенно стараться произвести впечатление на российского президента. Репортаж нашего корреспондента Брайана Тодда.
Дональд Трамп, как будто выступая адвокатом Владимира Путина, защищающим его перед присяжными, в очередной раз цитирует стандартные заявления российского президента. Вот что он написал в Twitter: «Россия продолжает утверждать, что никак не связана с вмешательством в наши выборы». А ведь прошлой осенью, проведя личную встречу с Путиным, президент говорил то же самое.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я считаю, что президент Путин на самом деле искренне считает, что не вмешивался в наши выборы.
Подобное президент утверждает несмотря на заявления его собственных разведывательных агентств, а также на только что появившийся доклад сенаторов из обеих партий, где говорится, что Путин хотел победы Трампа в 2016 году и всё-таки вмешался в выборы. Факт российского вмешательства подтвердили и назначенные самим же Трампом советники по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер и Джон Болтон, причём Болтон назвал его «актом агрессии».
Но почему же президент постоянно избегает темы путинского вмешательства? По мнению экспертов, одна из причин — его неуверенность в себе.
ДЖЕЙМС ГОЛДГЕЙЕР, Совет по международным отношениям: С точки зрения Трампа, это бьёт по легитимности его избрания. Он хочет иметь возможность заявить: «Я честно завоевал победу на этих выборах, я одержал верх над Хиллари Клинтон, и мне никто не помогал — я этого добился сам».
Но президент с завидным постоянством и беззастенчиво встаёт на сторону Путина по целому ряду вопросов. Согласно сообщениям прессы, лидерам стран «Большой семёрки» в Канаде он заявил, что Крым — украинский регион, в который вторглась и который затем аннексировала Россия, — является российским, поскольку все его жители говорят по-русски. Аналогичные заявления он в прошлом уже делал в своём интервью каналу ABC.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Судя по тому, что я слышал, народ Крыма хочет быть не там, где он был, а с Россией.
Россию выгнали из «Большой восьмёрки» в 2014 году, после того как она вторглась в Крым. Но Трамп говорит, что Путина нужно вернуть в этот союз.
Дата выхода в эфир 05 июля 2018 года.
Ссылки по теме
-
CNBC: встреча Путин — Трамп заставит поволноваться европейских политиков
-
Бывший и. о. директора ЦРУ: Трамп — «мечта вербовщика», а Путин — «подготовленный разведчик»
-
Экс-посол США в Израиле: в сделке Трампа с Путиным победителем окажется Россия
-
Times: Лондон боится, что Трамп пойдёт на уступки Путину