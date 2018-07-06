CNN гадает, почему Трамп постоянно поддакивает Путину

Поведение президента Трампа, который идёт на конфликт с европейскими союзниками, но при этом проявляет подозрительное «почтение» к Владимиру Путину, беспокоит соратников Вашингтона по НАТО, передаёт CNN. Как отмечается в репортаже канала, американские эксперты считают, что у подобного поведения может быть сразу несколько причин, и ни одна из них не говорит о Трампе ничего хорошего.

По всей видимости, Дональд Трамп поедет на следующей неделе на саммит НАТО с намерением вступить в конфронтацию с союзниками США: он уже отправил им письма, резко потребовав от них увеличить свой оборонный бюджет. А вот с Владимиром Путиным он обращается в последнее время очень вежливо. Два лидера встретятся сразу же после переговоров НАТО, и союзники США опасаются, что господин Трамп будет особенно стараться произвести впечатление на российского президента. Репортаж нашего корреспондента Брайана Тодда.



Дональд Трамп, как будто выступая адвокатом Владимира Путина, защищающим его перед присяжными, в очередной раз цитирует стандартные заявления российского президента. Вот что он написал в Twitter: «Россия продолжает утверждать, что никак не связана с вмешательством в наши выборы». А ведь прошлой осенью, проведя личную встречу с Путиным, президент говорил то же самое.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я считаю, что президент Путин на самом деле искренне считает, что не вмешивался в наши выборы.



Подобное президент утверждает несмотря на заявления его собственных разведывательных агентств, а также на только что появившийся доклад сенаторов из обеих партий, где говорится, что Путин хотел победы Трампа в 2016 году и всё-таки вмешался в выборы. Факт российского вмешательства подтвердили и назначенные самим же Трампом советники по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер и Джон Болтон, причём Болтон назвал его «актом агрессии».



Но почему же президент постоянно избегает темы путинского вмешательства? По мнению экспертов, одна из причин — его неуверенность в себе.



ДЖЕЙМС ГОЛДГЕЙЕР, Совет по международным отношениям: С точки зрения Трампа, это бьёт по легитимности его избрания. Он хочет иметь возможность заявить: «Я честно завоевал победу на этих выборах, я одержал верх над Хиллари Клинтон, и мне никто не помогал — я этого добился сам».



Но президент с завидным постоянством и беззастенчиво встаёт на сторону Путина по целому ряду вопросов. Согласно сообщениям прессы, лидерам стран «Большой семёрки» в Канаде он заявил, что Крым — украинский регион, в который вторглась и который затем аннексировала Россия, — является российским, поскольку все его жители говорят по-русски. Аналогичные заявления он в прошлом уже делал в своём интервью каналу ABC.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Судя по тому, что я слышал, народ Крыма хочет быть не там, где он был, а с Россией.



Россию выгнали из «Большой восьмёрки» в 2014 году, после того как она вторглась в Крым. Но Трамп говорит, что Путина нужно вернуть в этот союз.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Надо, чтобы Россия была на этой встрече. Почему мы вообще её проводим без присутствия России?

Эксперты считают, что другой причиной, по которой Трамп всё время занимает сторону Путина, является так и не опровергнутая возможность того, что у Путина есть некий рычаг влияния на Трампа — так называемый компромат.

СТИВ ХОЛЛ, бывший руководитель российских операций в ЦРУ: Это может быть что угодно — от неподобающего поведения перед камерами в российских гостиницах и до таких штук, которые большинству людей, наверное, будут уже не так интересны, например, какие-то тёмные финансовые дела, которые он в прошлом вёл с русскими или с представителями Путина.

Трамп подобные намёки всегда опровергал.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Никакая я не марионетка! Это вы марионетка!

А этой весной, когда Россию обвинили в отравлении бывшего российского шпиона на территории Великобритании, администрация президента закрыла российское консульство и выслала российских дипломатов.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Наверное, никто так жёстко не обходился ещё с Россией, как Дональд Трамп!

Но эксперты считают, что каждый раз, когда Трамп заявляет что-нибудь вроде, цитирую, «НАТО — такая же плохая вещь, как НАФТА» (Североамериканское соглашение о свободной торговле. — ИноТВ) — а если верить дипломатам, именно это он заявил лидерам стран «Большой семёрки» на закрытых переговорах в прошлом месяце, — он сам вручает Путину победу.

ДЖЕЙМС ГОЛДГЕЙЕР: Трамп, в сущности, делает ему подарок, который давно хотел получить Владимир Путин. Более того, именно в этом и заключалась на протяжении всей холодной войны цель Советского Союза — посеять раздор между Соединёнными Штатами и Европой. И мы никогда бы не подумали, что этого добьётся президент США.

БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Экспертов беспокоят долгосрочные последствия поблажек Путину со стороны Трампа. По их мнению, такое отношение российский президент может воспринять как сигнал о том, что он может свободно вмешиваться в выборы в США и в других странах, или же о том, что он может предпринимать агрессивные шаги против других государств, — и Америка не встанет у него на пути. А такие сигналы в адрес Владимира Путина крайне опасны.

Брайан Тодд, CNN, Вашингтон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 июля 2018 года.