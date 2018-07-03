Экс-посол США в Израиле: в сделке Трампа с Путиным победителем окажется Россия

Договориться с Россией о том, чтобы она выпроводила Иран из Сирии в обмен на Украину, — достойная цель, но ради её достижения нельзя жертвовать давними интересами США, пишет бывший американский посол в Израиле Даниэль Шапиро в статье Haaretz. Израиль может поддерживать лидера США из беспокойства по поводу развития событий на Ближнем Востоке, но курс Трампа приведёт к появлению только одного победителя, и им окажется Россия.

Израильтян, сосредоточившихся на иранской угрозе в Сирии, можно простить за то, что они возлагают надежды на путь, который Трамп предлагает на саммите в Хельсинки. Но это лишь их пожелания, если не иллюзии, пишет бывший посол США в Израиле Даниэль Шапиро в статье для Haaretz.

Если вы верите в дипломатию как средство решения или смягчения проблем, то должны приветствовать и дипломатию, проводимую с вашими противниками, отмечает автор статьи. Поэтому совершенно естественно, что президент США встретится с президентом России, «даже таким проблематичным и циничным, как Владимир Путин», уверяет он. Американские президенты от Эйзенхауэра до Джорджа Буша встречались с советскими лидерами на протяжении всей холодной войны.

Нельзя назвать естественным другое — то, насколько обе стороны, по-видимому, стремятся использовать этот саммит в интересах России, подчёркивает Haaretz. Говоря о предстоящей встрече Трампа и Путина, представители администрации почти не обозначили, чего Трамп хочет добиться и какие интересы США стремится продвигать. Журналистам было сказано лишь, что он хочет иметь «хорошие отношения» с Путиным.

Между тем совершенно ясно, какие интересы России намерен преследовать Владимир Путин, уверяет Даниэль Шапиро. Во-первых, он хочет смягчить давление и санкции в отношении России, введённые «в ответ на её агрессию против Украины». Как напоминает бывший американский посол в Израиле, Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде в прошлом месяце выступал за включение России в эту структуру и дошёл до того, чтобы оправдать «незаконную аннексию Крымского полуострова», потому что там велика доля русскоязычного населения.

Во-вторых, Путин стремится ослабить западный альянс и предпринять шаги по подрыву объединённой Европы — и то, и другое он воспринимает как угрозу и вызов России, так что это давние российские цели, отмечается в статье. При этом Дональд Трамп, готовясь к саммиту НАТО перед его встречей с Путиным, чуть ли не ежедневно осыпает обвинениями ближайших союзников США. Он преуменьшает значение НАТО и даже придерживается странного представления о том, что США должны выйти из альянса. Более того, Трамп восхищался брекситом и призывал другие страны покинуть ЕС, переворачивая с ног на голову американскую стратегию поддержки единой Европы как источника стабильности на континенте. В довершение всего, он начал бесполезную торговую войну, введя пошлины для европейских и канадских торговых партнёров, подчёркивает Шапиро.

В-третьих, Путин надеется, что мир забудет российское вмешательство в выборы в США в 2016 году или закроет на него глаза, продолжает израильская газета. Трамп по этому поводу написал у себя в Twitter, что Россия продолжает отрицать, что она как-либо причастна к проведению американских выборов. По-видимому, он больше доверяет утверждениям Путина, чем единодушным выводам американских спецслужб, пишет Haaretz. Администрация Трампа практически ничего не делает для предотвращения новых вмешательств России в выборы 2018 года.

Наконец, Путин хочет, чтобы мир согласился на стабильное возвращение режима Асада и восстановление его господства на большей части территории Сирии. И Трамп, несмотря на возражения его советников, дал понять, что хочет, чтобы американские войска покинули Сирию как можно скорее. США уже отправили сообщения группам умеренной оппозиции на юге Сирии и уведомили их, что они больше не могут рассчитывать на помощь США и должны сопротивляться силам Асада на свой страх и риск. Как и следовало ожидать, «российские авиаудары их уничтожают», настаивает автор статьи. Впрочем, здесь хотя бы можно усмотреть интерес США и даже Израиля.

Существуют предположения, что Россию можно убедить вывести Иран из Сирии или хотя бы существенно сократить его военное присутствие. Это могло бы существенно снизить риски, которые несут для Израиля иранские ракеты, беспилотники и шиитское ополчение, базирующиеся в Сирии. Подобное соглашение могло бы сопровождаться российскими гарантиями свободы действий Израиля в отношении иранской и других угроз в Сирии, в случае если российские войска не пострадают, а режим Асада не подвергнется риску.

В течение трёх лет, благодаря умелой дипломатии премьер-министра Нетаньяху и точным операциям Армии обороны Израиля, Израиль при поддержке Обамы, а после и Трампа успешно нацеливался на иранские вооружения и подразделения в Сирии, избегая при этом российской ответной реакции, которая могла бы ограничить способность Израиля к нанесению удара, пишет Haaretz.

Если Трамп добьётся таких договорённостей, он сможет назвать своё решение обустроить Россию в Европе и вывести американские войска из Сирии победой: он завершает военное участие США на Ближнем Востоке, а региональные амбиции Ирана снижаются, что защищает Израиль от явной опасности, рассуждает Даниэль Шапиро. По его версии, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но такова она и есть.

Однако здесь имеются две проблемы. Во-первых, затраты. Такая сделка, даже если её условия будут соблюдаться, нанесёт невообразимый вред интересам США в Европе. По версии некоторых высокопоставленных израильских чиновников, США, по сути, должны променять Украину на Сирию — если рассматривать захват Россией части украинской территории как плату за то, чтобы Россия прогнала Иран из Сирии. Можно понять, почему израильтяне, концентрирующиеся на развитии событий в своём регионе, готовы принять такую сделку, отмечает автор статьи.

Между тем экс-посол Америки в Израиле не может представить, чтобы какой-либо стратег США добровольно предоставил России свободу действий в Восточной Европе, даже за «благородное дело» по сдерживанию Ирана — если только этот «стратег» не пытается ликвидировать западный альянс. Дело не ограничится Украиной, убеждён Шапиро. Без альянса, который на протяжении 70 лет поддерживал европейскую безопасность, тёмные времена могут ждать страны Балтии и другие государства, над которыми Путин хочет утвердить своё влияние, уверяет Haaretz. Даже Израиль должен взять паузу, если цена за отход Ирана из Сирии — это разрушение НАТО.

Кроме того, свою роль играет надёжность. Представленная в статье сделка превратит Россию в единственного игрока, который будет определять, что может происходить в Сирии. Если в интересах Путина окажется ограничить Иран, он сделает это. А если он увидит, что может получить больше преимуществ в регионе, идя на уступки амбициям Ирана, ничто его не остановит. Израиль по-прежнему сможет действовать в рамках самообороны.

Но стратегические достижения, связанные с уходом Ирана, зависят от единственного фактора — слова Путина. А кто захочет основывать стратегию на доверии к нему? По мнению автора статьи, обеспечить решение России выдворить Иран из Сирии — достойная цель, но пожертвовать давними интересами США — не способ её достигнуть.

Израильтян можно простить за их надежду на Трампа, но его курс приведёт к появлению только одного победителя, и им будет Россия, заключает Даниэль Шапиро в статье для Haaretz.