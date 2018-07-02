Welt: санкции против европейских фирм не помогут Трампу остановить «Северный поток — 2»

США на протяжении долгого времени делают всё возможное, чтобы воспрепятствовать строительству газопровода между Россией и Германией, пишет немецкая газета Die Welt. Однако даже самое серьёзное оружие Трампа, экономические санкции против европейских партнёров «Северного потока — 2», не гарантируют Вашингтону достижение цели, потому что европейцы недовольны торговым спором с США, а Россия благодаря западным санкциям успела накопить достаточно валюты для финансирования газопровода.

Вашингтон годами ведёт ожесточённую борьбу против строительства «Северного потока — 2» и пытается помешать реализации проекта, пишет немецкая газета Die Welt. Ни один президент США со времён Рональда Рейгана не был рад тому, что Россия поставляет природный газ в Западную Европу. Однако даже в холодную войну Америка не могла помешать этой миллиардной сделке, выгодной как для России, так и для Европы.

Сейчас обстановка в мире снова очень напряжена. Многолетний спор по поводу строительства второго газопровода через Балтийское море может обернуться политическим конфликтом, отмечает издание. Однако на этот раз всё складывается иначе.

Нынешний американский президент Дональд Трамп хочет непременно воспрепятствовать реализации этого проекта. Ему не нравится, что Западная Европа связывается с Россией ещё более крепкими узами, и он не одинок в своей позиции, пишет немецкая газета.

Участники всемирной конференции по газу, проходившей на прошлой неделе неподалёку от Белого дома, задавались вопросом о том, насколько далеко может зайти непредсказуемый американский президент, чтобы помешать осуществлению проекта. Российские менеджеры проекта даже опасаются ареста при въезде в США. Представители ведущего на мировом рынке и в строительстве газопровода концерна «Газпром» воздержались от посещения конференции, на которой присутствовали более 2800 представителей отрасли, отмечает издание.

На протяжении многих месяцев посланники Трампа делают всё возможное, чтобы воспрепятствовать строительству «Северного потока — 2», подчёркивает автор статьи. Они опасаются, что из-за нового газопровода Украина станет не нужна как страна транзита, это расшатает обстановку в государстве и увеличит влияние Москвы.

Однако до сих пор внешняя политика Трампа в энергетике не принесла плодов, уверяет Die Welt: правительство Германии поддерживает прокладку газопровода, Швеция и Финляндия уже дали своё согласие на его строительство. Как отмечает издание, уже ведутся приготовления к прокладке первых участков газопровода по дну Балтийского моря.

Последним шансом Трампа могло бы стать применение его самого серьёзного оружия — экономических санкций против пяти западных энергетических концернов, имеющих долю в проекте «Газпрома», считает немецкий журналист. Он также перечисляет эти концерны: это французский Engie, Shell из Нидерландов, австрийский OMV и фирмы Winterschall и Uniper из Германии.

Велика опасность, что эти компании будут отрезаны от бизнеса на огромном американском рынке энергетики. Соответствующие планы уже рассматриваются Госдепартаментом США, сообщается в статье. Сам по себе тот факт, что американский президент может принудить компании западных партнёров к повиновению при помощи санкций, представляет собой неслыханное оскорбление, подчёркивает автор статьи. Однако Трампа считают способным пойти на такой шаг.

Впрочем, по версии немецкого журналиста, успех в достижении цели не гарантирован Дональду Трампу даже в том случае, если он действительно выступит против пяти основных западных финансистов проекта, общий объём инвестиций со стороны которых составляет примерно половину, то есть порядка €950 млн. «Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для «Газпрома», и ликвидность России в евро сейчас высока», — заявил в Вашингтоне финансовый директор «Северного потока — 2» Пол Коркоран.

Причина потока евро в государственную казну России заключается в экономических санкциях, которые Запад ввёл в отношении России после «аннексии» Крыма, поясняет издание. С тех пор Россия продаёт природный газ Европе в евро, но из-за торговых ограничений не может тратить иностранную валюту. Поэтому в теории избыток евро может быть использован для финансирования «Северного потока — 2» в случае, если западные партнёры пойдут на попятную под давлением США, считает корреспондент немецкой газеты.

«Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится ещё больше вариантов для финансирования «Северного потока — 2», — отметил Пол Коркоран. Так что даже санкции не помогут Трампу воспрепятствовать строительству газопровода между Россией и Германией, подчёркивает Die Welt. Напротив, они поспособствуют реализации проекта, тем более что недавно разразившийся торговый спор с США и без того рассердил европейцев, продолжает издание.

Даже еврокомиссар Марош Шефчович, который до сих пор не относился к числу сторонников «Северного потока — 2», уже дал понять, что Брюссель не примет просто так возможные санкции США, направленные против европейских участников проекта, заключает немецкая газета Die Welt.