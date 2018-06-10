Глава Восточного комитета немецкой экономики сказал чёткое «нет» бойкоту ЧМ-2018

«Я против бойкота. У кого есть билет, должен ехать», — высказал свою позицию по поводу ЧМ-2018 глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. В интервью Frankfurter Allgemeine он призвал к нормализации отношений с Россией, назвав санкции «не оправдавшим себя средством ведения политической борьбы», и сказал, что сам собирается приехать на чемпионат, как только немецкая сборная выйдет в финал.
Глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле резко высказался против бойкота ЧМ-2018 в России, сказав ему чёткое «нет». «Я против бойкота. У кого есть билет, должен ехать», — заявил он в интервью Frankfurter Allgemeine. Сам он собирается приехать на чемпионат, как только немецкая сборная выйдет в финал.
Также Бюхеле призвал к нормализации отношений с Россией: «Экономические санкции — это не оправдавшее себя средство ведения политической борьбы». Он также выступил в защиту бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера: «Шрёдер действует в интересах Германии, когда принимает мандаты в России. В этом нет ничего порочащего честь. Я считаю неприемлемым клеймить за это бывшего канцлера позором. Своими делами в России он помогает немецкой экономике».
Бюхеле напомнил, что речь идёт о сохранении рабочих мест в Германии: «С нашим особым мировоззрением мы немцы часто забываем, что мы импортируем энергетические ресурсы в чистом виде. Роснефть и «Северный поток» жизненно необходимы для такой промышленной страны как Германия». Поэтому «имеет смысл и желательно, чтобы Германия имела своё представительство в наблюдательном совете Роснефти в лице Герхарда Шрёдера: 8% нашего топлива мы закупаем у этого концерна», подчеркнул глава Восточного комитета немецкой экономики.
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