Forbes: ФИФА недооценивает шансы России в ЧМ-2018

Рейтинг ФИФА, согласно которому сборная России — слабейшая команда ЧМ-2018, полон недостатков и не отражает действительности, пишет в Forbes журналист Стивен Прайс. Автор статьи отмечает, что, согласно другой системе ранжирования национальных сборных, российская команда превосходит своих соперников по группе — Саудовскую Аравию и Египет.

Согласно рейтингу ФИФА, сборная России по футболу — самая слабая команда, принимающая участие в ЧМ-2018. Тем не менее, у рейтинга международной федерации футбола много недостатков, и он не отражает реальное положение дел, пишет в своей статье в Forbes Стивен Прайс.



Рейтинг ФИФА рассчитывается из формулы, по которой сборной страны начисляется меньшее количество баллов за товарищеские игры, которые таким образом становятся менее привлекательными для команд. При этом сборная страны, принимающей чемпионат мира, автоматически становится участницей турнира и не принимает участие в квалификационных матчах.



Это отрицательно сказывается на рейтинге команды и, по мнению автора, позволяет сказать, что рейтинг ФИФА недооценивает сборную России, ставя её на 70-е место, то есть ниже остальных команд группы А.



Автор статьи отмечает, что, согласно другой системе ранжирования национальных сборных футбольному рейтингу Эло, сборная России — 27-я среди лучших команд турнира и 44-я в рейтинге сильнейших сборных мира. Несмотря на то, что результат также неутешительный, Саудовская Аравия и Египет — соперники России по группе А, — располагаются в данном рейтинге ниже. Более того, по рейтингу Эло, сборные этих стран — слабейшие команды турнира 2018 года.



Кроме того, рейтинг сайта Transfermarkt и вовсе отводит России 18 место среди самых дорогостоящих команд с совокупной стоимостью всех игроков сборной в $195 млн. Это позволяет России оказаться на третьем месте в группе сразу за Египтом. Общая стоимость игроков египетской сборной составляет $238 млн. При этом $180 млн из этой суммы приходится на Мохаммеда Салаха, чьё участие в ЧМ-2018 может оказаться под вопросом из-за травмы.



По словам журналиста, данная статистика, наряду с преимуществом игры дома, даёт России «отличную возможность» выйти из группы. При этом рейтинг ФИФА может вводить в заблуждение не только относительно потенциала сборной России, полагает автор. Так, международная федерация футбола недооценивает сборные Испании, Южной Кореи, Англии и ряда других стран, при этом переоценивая команды ряда государств, таких как Тунис и Бельгия.



Несмотря на то, что рейтинги Эло и Transfermarkt не могут предсказать исход турнира, они в большей степени соответствуют действительности, нежели рейтинг ФИФА, пишет Прайс в своей статье в Forbes.