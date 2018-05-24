NTD: российские футболисты тренируют выносливость на болотах

Российские футболисты способны играть не только на новых комфортабельных стадионах, но и на болоте, сообщает NTD. «Болотный футбол» зародился в Финляндии и хорошо помогает тренировать выносливость. В России турниры по этому виду спорта уже несколько лет проводят летом на Мявринском болоте в Ленинградской области.

В то время как представители ФИФА осматривают в России современные комфортабельные стадионы, российские футболисты демонстрируют, что для любимой игры годится и болото! Эта тренировка проходит в Тосненском районе недалеко от Санкт-Петербурга.

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ, футболист: Раньше, наверное, ещё лет десять назад, все люди, имеющие отношение к большому футболу, очень ругали наш футбол за то, что у нас отвратительное состояние полей. Действительно, наши поля похожи на те самые болота — поэтому, в каком-то смысле, у нас есть опыт. Может быть, даже генетически заложенный.

«Болотный футбол» зародился в Финляндии. Игра помогает спортсменам развивать выносливость.

АЛЕКСЕЙ ГУРЬЯНОВ, футболист: Здесь не так просто передвигаться: ноги всё время в грязи, а когда мы пробегаем через поле, мы уже устаём. Соответственно, там и на удар силы нужно накопить. Он менее динамичен в развитии, но в физической нагрузке он не уступает большому футболу.

Первый в мире чемпионат по «болотному футболу» прошёл 18 лет назад. Теперь это и спортивная дисциплина, и возможность весело провести время.

КОНСТАНТИН ЖБАНОВ, футболист: Конечно, это развлечение! Но когда ты выходишь развлекаться на поле — против тебя выходит соперник, глаза горят, и начинаешь уже рубиться, все силы отдаёшь ради победы. Спортивная составляющая преобладает.

Чемпионаты мира по «болотному футболу» ежегодно проходят в финской деревне Хюрюнсалми. А в России турниры по этому виду спорта проводят на Мявринском болоте.

Дата выхода в эфир 21 мая 2018 года.