Euronews: ФИФА оправдала футболистов российской сборной от допинговых обвинений

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что закрывает расследование о «возможном применении запрещённых препаратов» в отношении российских футболистов, попавших в состав сборной. Это дело было возбуждено по инициативе эксперта WADA Ричарда Макларена, но ФИФА не нашла никаких доказательств его обвинений, передаёт Euronews.

Международная федерация футбола во вторник объявила, что не нашла доказательств применения запрещённых препаратов российскими футболистами, попавшими в расширенный состав сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года, и закрыла расследования возможных нарушений антидопинговых правил.

Дела в отношении ряда футболистов были открыты на основании обвинений эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Однако по итогам проверки ни в одном из допинг-образцов футболистов не было выявлено аномальных отклонений либо подмены содержимого. В то же время ФИФА отметила, что расследования по возможным допинг-нарушениям в отношении футболистов, не имеющих отношения к чемпионату мира, продолжатся.

Руководство Российского футбольного союза заявило, что ФИФА приняла объективное решение, и поблагодарило коллег за профессиональное расследование, которое, по мнению россиян, завершилось справедливым итогом.

Дата выхода в эфир 22 мая 2018 года.