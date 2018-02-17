Telepolis: Порошенко преподнёс Украину как «щит и меч» Европы — чтобы скорее приняли в НАТО «Самым знаменитым оратором вечера» на очередной конференции по безопасности в Мюнхене стал украинский лидер, сообщает Telepolis. Пётр Порошенко не только «разрекламировал» свою страну как «щит и меч» Европы, но и «агитировал» принять Украину в НАТО и ЕС, отмечает немецкое издание. 17 февраля 2018 Telepolis

Telepolis: эксперт Atlantic Council предрекает Украине новый «майдан» в 2019 году Велика вероятность, что в 2019 году Украину ожидает новый государственный переворот, пишет Telepolis, ссылаясь на суждение эксперта Atlantic Council Дианы Фрэнсис. По её мнению, президент Пётр Порошенко умышленно затягивает проведение реформ в стране и преследует оппозицию. Важную роль в новом «майдане» сыграют вооружённые силы Украины, увеличившие свою военную мощь настолько, что государство может не опасаться российского вторжения. 14 января 2018 Telepolis

Telepolis: в сирийской атаке беспилотниками Россия винит США Россия сообщает об успешном отражении атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии. Ответственность за это нападение Москва возлагает на США, пишет Telepolis. Как подчёркивает немецкий журнал, по версии российской стороны, террористы не могли осуществить такую атаку без содействия экспертов технически развитых стран. 13 января 2018 Telepolis

Telepolis: США обвинили Москву в обострении ситуации в Донбассе после вывода российских наблюдателей После вывода российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон ситуация на востоке Украины существенно обострилась, пишет Telepolis. Как заявил специальный уполномоченный США по вопросам Украины Курт Волкер, в настоящее время в Донбассе идут тяжелейшие бои с начала года, и «ответственность за это несёт Россия». 21 декабря 2017 Telepolis

Telepolis: Киев не видит своей вины в выводе российских наблюдателей из Донбасса Российские офицеры прекратят свою деятельность в рамках Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон, в который входят представители ОБСЕ, России и Украины, сообщает Telepolis. По словам россиян, украинцы «затруднили российским офицерам выполнение их обязанностей». Киев отрицает обвинения и, в свою очередь, упрекает Москву в «стремлении навязать диалог с сепаратистами». 19 декабря 2017 Telepolis

Telepolis: США авторитарно контролируют СМИ ради превосходства «своей» правды В России начал действовать закон, обязующий зарубежные СМИ зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, однако этот шаг стал лишь ответом на аналогичные действия США, пишет немецкий Telepolis. Москва и Вашингтон всё больше увязают в медийной войне, в ходе которой демократические государства авторитарно регулируют информационный поток, чтобы обеспечить превосходство «своей» правды. 26 ноября 2017 Telepolis

Telepolis: НАТО усиливает военное присутствие в Румынии и на Чёрном море Размещение очередной международной бригады НАТО в Румынии представляет собой усиление военного присутствия Североатлантического альянса на границах с Россией, пишет Telepolis. Для Запада Румыния имеет особую важность, так как Турция и Болгария обладают «ненадёжной» репутацией из-за сотрудничества с Москвой, отмечает издание. 10 октября 2017 Telepolis

Telepolis: испанская пресса записала каталонцев в «пятую колонну Кремля» Испанская пресса использует «российский след» для «сплочения народа в борьбе против внутреннего врага» в Каталонии, пишет Telepolis. Автор статьи Флориан Рётцер убеждён, что разговоры о «пятой колонне Кремля» нужны исключительно для того, чтобы дискредитировать движение за независимость области. 29 сентября 2017 Telepolis

Telepolis: Россия обвиняет США в сотрудничестве с ИГ в Сирии Боевики ИГ отступают, однако конфликт между США и Россией только обострился, пишет немецкий Telepolis. Российское Министерство обороны обнародовало снимки, показывающие, что американские подразделения в Сирии и их местные союзники заключали соглашения с исламистами — то есть, фактически, сотрудничали с террористами, вместо того чтобы бороться с ними. 24 сентября 2017 Telepolis

Telepolis: отражение гибридных атак России НАТО и ЕС отработают на «воображаемой стране» В сентябре Запад проверит свою готовность отражать гибридные атаки, пишет Telepolis. В ходе учений НАТО и ЕС будут иметь дело не с Россией, а с «Фротеррой»: это псевдодемократическая страна, в которой нет серьёзной оппозиции, её ценности противоположны западным, а в распоряжении правительства имеются хакеры, хактивисты и государственные СМИ, отмечает немецкое издание. 28 июля 2017 Telepolis