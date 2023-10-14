Telepolis: «ложный след» — эксперты отвергают версию о причастности России к атаке ХАМАС на Израиль

Западные журналисты считают, что Россия может быть причастна к атаке ХАМАС на Израиль, пишет Telepolis. Эта версия особенно популярна среди радикальных сторонников Украины, но ни один эксперт по внешней политике не видит оснований для подобного рода утверждений. Напротив, Москва достаточно однозначно характеризует произошедшее как террористический акт и в целом относится к Тель-Авиву дружелюбнее, чем к так называемому коллективному Западу, поясняют специалисты.

В западной и, в частности, немецкой прессе озвучивается тезис, что Россия каким-то образом причастна к атаке ХАМАС на Израиль, пишет Telepolis. Особенно он популярен у радикальных сторонников Украины и в целом — в социальных сетях, но ни один эксперт в сфере внешней политики не видит оснований для подобного рода утверждений. Те же, кто специализируется на внешней политике России, вообще категорически отвергают этот тезис.

Конечно, в реакциях российских СМИ на события в Израиле нельзя не заметить долю неуместного злорадства, но не журналисты определяют политику Москвы. А вот близкие к Кремлю эксперты, напротив, достаточно однозначно характеризуют атаку ХАМАС как террористический акт, некоторые даже открыто называют её «абсолютным варварством».

Аналитики скорее придерживаются мнения, что за нападением стоит Турция, пишет Telepolis. Ведь ещё в 2021 году во время очередного кровопролитного столкновения между Палестиной и Израилем Анкара пыталась создать исламистскую антиизраильскую коалицию, но тогда из этого ничего не вышло. К тому же израильская таможня перехватила недавно взрывчатку, следовавшую из Турции в сектор Газа.

Наряду с турецким эксперты видят также иранский и катарский след, но вот российский они считают ложным, продолжает немецкое издание. Об этом свидетельствует и в целом отношение России к Израилю, которое не носит столь враждебный характер, как отношение ко всему так называемому «коллективному Западу». Москва видит в Тель-Авиве самостоятельного игрока со своими собственными интересами, которые могут расходиться с интересами Вашингтона или Брюсселя. К тому же Россия и Израиль ведут диалог по ситуации в Сирии для того, чтобы избежать там обострения.

А вот у ХАМАС и Кремля — несмотря на то, что они поддерживают контакт, — сложились не очень хорошие отношения. В 2011 году группировка в частности поддержала вооружённое восстание в Сирии, направленное на свержение союзника Кремля, сирийского лидера Башара Асада. Но Россия в то же время критикует и Запад за попытку решить «палестинский вопрос» без участия самих палестинцев. Там считают, что политическое доминирование Вашингтона может привести к обострению конфликта в Израиле и его расширению на весь ближневосточный регион.