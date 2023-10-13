Politico: «у Израиля нет права на убийство гражданских» — президент Хорватии раскритиковал удары по Газе

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил с громким заявлением по поводу действий Израиля в Газе. По его мнению, «право на защиту не включает в себя право на месть и убийство гражданских лиц». Как сообщает Politico, он также выступил против демонстрации израильского флага в своей стране и распорядился, чтобы флаги ЕС и НАТО были ниже хорватского.
Президент Хорватии Зоран Миланович выступил с громким заявлением, сообщает Politico. Политик раскритиковал ответные действия Израиля в Газе, в результате которых, по данным министерства здравоохранения Газы, погибло уже более 1,5 тыс. мирных жителей. Он также высказался против демонстрации израильского флага в своей стране.
На днях Министерство иностранных дел Хорватии приняло решение вывесить флаг Израиля перед своим зданием. В ответ Миланович назвал это «идиотским шагом».
«При всём моём сочувствии Израилю, которое, к сожалению, они потеряли в течение 15 минут… В Хорватии нет места другим флагам, за исключением строго регламентированных ситуаций», — цитируетпрезидентаPolitico. «Я осудил убийства (ХАМАС. — ИноТВ), я даже выразил отвращение, но право на защиту не включает в себя право на месть и убийство гражданских лиц».
Издание напоминает, что Израиль нанёс удары по сектору Газа в ответ на нападения ХАМАС на страну, в результате чего погибли уже более 1200 израильтян, около 150 человек были взяты в плен и увезены в Газу.
Миланович также сообщил, что собирается приспустить флаги ЕС и НАТО у себя в кабинете. По его мнению, флаг Хорватии должен быть выше остальных, потому что они «не одинаковые» и, следовательно, не могут висеть на одном уровне.
Politico также напомнило, что президент Хорватии известен своими неоднозначными заявлениями и комментариями. Так, он сравнил лозунг «Слава Украине» с нацистским и грозился вывести хорватские войска из контингента НАТО в Восточной Европе.
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