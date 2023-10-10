Washington Times: американские политики разошлись во мнении по войне в Израиле, но все давят на Байдена

Байдену не избежать политических проблем из-за сделки с Ираном после нападения ХАМАС на Израиль, пишет The Washington Times. Критики подчёркивают, что после выделения денег Ирану именно Байден косвенно виноват в обострении конфликта. На фоне трагических событий среди американских политиков произошёл настоящий раскол. Республиканцы винят Байдена в попустительстве террористам. А ряд демократов требует прекратить поддержку Израиля, сравнивая её с финансированием правительства апартеида. Такая поляризация взглядов лишь подчёркивает давление, которое оказывается на Байдена.

После атаки ХАМАС на Израиль политические последствия для Байдена неизбежны, и связано это с его сделкой с Ираном, пишет газета The Washington Times. А пока американские официальные лица всячески подчёркивают поддержку Израиля Соединёнными Штатами и спешно пытаются выяснить, сколько американских граждан взято в плен, а сколько погибло.

Информация о количестве жертв растёт каждый день, а администрация Байдена и правительство Нетаньяху всё чаще сталкивается с вопросами о том, как можно было допустить такое тщательно подготовленное и продуманное страшное нападение.

«У нас есть сообщения о том, что несколько американцев были убиты, мы проверяем эту информацию», — цитирует издание госсекретаря США Энтони Блинкена. «В то же время поступают сообщения о пропавших американцах, и опять же мы работаем над проверкой этих сообщений».

Учитывая, что в опасность попал критически важный союзник США, а ХАМАС давно финансируется Ираном, неизбежно стали возникать вопросы к президенту Байдену и его помощникам. На данном этапе те заняли оборонительную позицию, пишет WT. Однако конгрессмены-республиканцы и консервативные критики удвоили своё публичное осуждение сентябрьской сделки Байдена с Ираном.

Проблема в том, что США разморозили доходы от продажи нефти на сумму $6 млрд в обмен на освобождение пятерых американцев. Теперь критики подчёркивают, что именно Байден, пусть и косвенно, виноват в обострении конфликта на Ближнем Востоке.

«Я также обеспокоен отменой санкций на 6 миллиардов долларов, которые пойдут Ирану», — цитирует WT председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола. «Я не думаю, что это сыграло какую-то роль в этом событии, но это, безусловно, может сыграть свою роль в любой будущей террористической деятельности».

Другие республиканцы высказываются более прямолинейно, называя атаку на Израиль «выплатами Байдена в работе». «Мы не просто спровоцировали эту агрессию, мы заплатили за неё», — приводит издание заявление сенатора Тима Скотта. Представители администрации решительно отвергают все нападки, утверждая, что деньги ещё не выделены, а в будущем они будут тщательно следить за тем, как они расходуются.

«Эти деньги не имеют абсолютно никакого отношения к ужасающим атакам сегодня, и сейчас не время распространять дезинформацию», — заявила пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Тем временем, подчёркивает WT, Иран не давал никаких сигналов о том, что знал о готовящемся нападении или оказывал какую-либо помощь, хотя официальный Тегеран выразил поддержку действиям ХАМАС и назвал происходящее поражением Израиля.

Один из кандидатов в президенты от Республиканской партии губернатор Флориды Рон Десантис обратил внимание на график президента Байдена во время нападения ХАМАС. Президент сообщил журналистам, что его проинформировали о происходящем в субботу утром, то есть по меньшей мере через семь часов после официального сообщения о первом залпе ракет.

«Президент должен быть там, отвечать на звонок, когда наш главный союзник на Ближнем Востоке находится под прицелом. Нельзя спать на работе. Нужно быть на месте, заниматься делом, быть вовлечённым в процесс», — заявил Десантис журналистам.

В ответ на действия ХАМАС Нетаньяху объявил о начале войны и поклялся «жестоко отомстить за этот чёрный день». Израиль нанёс удары по сектору Газа и стал стягивать войска и военную технику к границе. В результате этого, отмечает издание, среди демократов появилось двойственное отношение к действиям Израиля в целом и крайне правому правительству Нетаньяху в частности.

Часть демократов из палаты представителей призвала Израиль проявить сдержанность в своём ответе, особенно учитывая крайне тяжёлое положение обычных палестинцев. А демократ Кори Буш призвала США «внести свой вклад, чтобы остановить это насилие… прекратив поддержку правительством Соединённых Штатов израильской военной оккупации и апартеида», и подчеркнула, что «военный ответ только усугубит страдания как палестинцев, так и израильтян».

Демократ Ильхан Омар сказала, что в Газе в отличие от Израиля «нет убежищ или системы противоракетной обороны» для защиты гражданского населения. А её коллега Рашида Тлайб, единственная американка палестинского происхождения в конгрессе, сравнила помощь США Израилю с «финансированием для поддержки правительства апартеида».

Подобные заявления ряда демократов вызвали широкую критику в социальных сетях. Так, демократ Кристофер Хейл написал: «Конгрессвумен Буш, я демократ, но это всё равно что выступить с заявлением, в котором оплакивается гибель 19 угонщиков самолётов вместе с 2900 убитыми в результате терактов 11 сентября».

По мнению WT, такая поляризация взглядов американских политиков лишь подчёркивает давление, оказываемое на Джо Байдена. Однако он выразил однозначную поддержку Израилю, заверив, что эта страна «имеет право защищать себя и свой народ».

Во время выступления в Белом доме в субботу Байден отказался отвечать на критику в свой адрес, сказав: «В моей администрации поддержка безопасности Израиля является твёрдой, как скала, и непоколебимой». Он также предостерёг кого-либо от того, чтобы воспользоваться этой ситуацией.

«Позвольте мне сказать это настолько ясно, насколько я могу», — цитирует издание Байдена. «Сейчас не тот момент, когда какая-либо враждебная Израилю сторона может использовать эти нападения в своих интересах. Мир следит».

Госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию следующим образом: «Неудивительно, что те, кто выступает против усилий по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем и, в более широком смысле, по нормализации отношений Израиля со странами по всему региону и за его пределами… — это «Хезболла», ХАМАС и Иран».

«Прямо сейчас основное внимание уделяется борьбе с этим нападением, борьбе с ХАМАС. И мы перейдём к усилиям по нормализации, которые, кстати, невероятно сложны, когда речь заходит о Саудовской Аравии и Израиле. Предстоит решить множество сложных вопросов», — цитирует издание госсекретаря.