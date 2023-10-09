Le Figaro: нападение ХАМАС на Израиль перевернёт всю региональную политику

В последнее время ряд арабских стран пошли на сближение с Израилем, и среди них Саудовская Аравия. Теперь же нападение ХАМАС на Израиль спутало им все карты, пишет Le Figaro. Они не могут не поддержать палестинцев, но при этом хотели бы и не испортить отношения с Израилем. Так что этот конфликт окажет влияние на весь регион.

Атака ХАМАС на Израиль будет иметь последствия не только для прямо задействованных государств, но и для всего региона, пишет Le Figaro. Там уже начиналась реконфигурация, благодаря сближению Израиля и Саудовской Аравии, и, видимо, она и вынесла на поверхность нерешённый палестинский вопрос. Тегеран и его главный союзник, ливанская «Хезболла», а также Эр-Рияд и Абу-Даби, которые наладили свои отношения с Израилем, с большим вниманием следят за развитием событий.

Автор статьи предполагает, что боевые действия ещё могут распространиться на другие территории: например, на север Израиля, где может активизироваться «Хезболла», ливанская шиитская группировка, которую поддерживает Иран. В частности, «Хезболла» поздравила палестинцев с их «героической крупномасштабной операцией» и заявила, что они находятся в тесном контакте.

С другой стороны, аналитики отмечают, что «Хезболла» сейчас не заинтересована в открытии второго фронта с Израилем. Они с Израилем недавно заключили соглашение о разделе запасов газа в Средиземноморье. Кроме того, если бы «Хезболла» этого хотела, то они ударили бы вместе с ХАМАС. Впрочем, сотрудничество у них явно есть, но планы всё же разные.

Что же до Ирана, то он напрямую заинтересован в нынешнем конфликте. В частности, он скептически относится к сближению между Саудовской Аравией и Израилем, своим заклятым врагом. Аятолла Али Хаменеи ещё в начале недели заявил: кто заключает пакт с Израилем, «ставит не на ту лошадь».

Впрочем, и тут автор статьи отмечает, что у Ирана и ХАМАС цели разные, хотя технологическую поддержку палестинцам Тегеран оказывает. По словам автора статьи, с помощью нападения ХАМАС Иран хочет укрепить так называемую ось сопротивления против Израиля и его региональных союзников, куда входят Ирак, Сирия и «Хезболла» в Ливане, ХАМАС и «Исламский джихад»* в Палестине, а также повстанцы-хуситы в Йемене. Но в открытом противостоянии Иран тоже сейчас вряд ли заинтересован, пишет автор статьи.

Однако наибольшие вопросы у экспертов сейчас вызывает влияние конфликта на поведение Саудовской Аравии. Всё последнее время она занималась сближением с Израилем через посредничество США, но в случае подписания между ними соответствующего договора палестинцы остались бы без поддержки. И первая официальная реакция Саудовской Аравии говорит о её замешательстве, пишет автор статьи. Она призывает к «немедленному прекращению огня», говоря при этом об «израильских оккупационных силах», хотя в мировом сообществе давно прекратили использовать такой термин. ХАМАС оправдывает своё нападение тем, что Израиль хотел взять под контроль мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, третье по важности место для мусульман. И хранитель этой мечети — король Саудовской Аравии. Так что Эр-Рияд разрывается между желанием наладить отношения с Израилем и обязательствами по отношению к мусульманскому миру.

Наконец, автор статьи в Le Figaro отмечает, что со времён войны Судного дня 1973 года у Израиля был образ непобедимой крепости, но сейчас он оказался разрушен.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.