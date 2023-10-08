Washington Times: Трамп обвинил Байдена в финансировании атаки на Израиль

Субботняя атака движения ХАМАС на Израиль стала возможной из-за действий администрации Джо Байдена, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Как пишет The Washington Times, Трамп отметил, что нападение, по данным многих источников, финансировалось в том числе и деньгами американских налогоплательщиков, которые попали к ХАМАС из-за решений Байдена.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нападение движения ХАМАС на Израиль в субботу, в результате которого погибли сотни израильтян, было отчасти проспонсировано администрацией нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщает The Washington Times.

«Эти атаки ХАМАС — это безобразное дело, и Израиль имеет полное право защищаться с применением подавляющей мощи, — приводит издание слова Трампа. — К несчастью, данные посягательства отчасти были профинансированы деньгами американских налогоплательщиков, которые, как сообщают многие источники, пришли от администрации Байдена».

«Мы принесли так много мира на Ближний Восток благодаря Соглашениям Авраама — но Байден сточил всё это куда быстрее, чем кто-либо мог предположить, — добавил экс-президент. — И вот, снова-здорово».

Как подчёркивается в материале WT, ответственность за операцию ХАМАС, которое нанесло по Израилю массированный ракетный удар, а также направило на территорию страны боевиков, которые смогли взять в заложники пока неизвестное достоверно количество людей, на Байдена возложили и другие представители консервативных сил в США. Среди них — лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скэлис, который является одним из претендентов на пост спикера палаты.

По информации The Washington Times, консерваторы прежде всего критикуют Байдена за заключённую его администрацией сделку по обмену заключёнными между США и Ираном. Как напоминает корреспондент газеты, одним из условий обмена стала разблокировка $6 млрд нефтяных доходов, замороженных американскими санкциями. Сделка предусматривала, что эти деньги пойдут на гуманитарную помощь.

Иные, впрочем, полагают, что нынешний кризис стал результатом «эффекта домино», вызыванного целым рядом неудач Байдена — включая вывод войск из Афганистана, упомянутую сделку с Ираном и скандал с китайским зондом, обнаруженным в воздушном пространстве США, говорится в материале WT. По мысли таких наблюдателей, эти фиаско администрации стали для оппонентов Вашингона признаком слабости Америки, что и спровоцировало их на агрессивные шаги.

Сам Байден осудил действия ХАМАС, а во время телефонных переговоров с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху подчеркнул, что готов предоставить стране всю необходимую поддержку, упоминает корреспондент The Washington Times.