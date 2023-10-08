Fox News: США стараются усидеть на двух стульях — спонсируют террористов и помогают Израилю

США не могут одновременно поддерживать обе стороны израильского конфликта — сейчас самое время сделать выбор, заявил эксперт Гудзоновского института Роберт Гринвей в интервью Fox News. По его словам, нельзя выражать свою поддержку Израилю и при этом финансировать террористов в Иране. «Именно США открыли двери для этой агрессии, проявив слабость», — уверен Гринвей.

Удивлены ли вы прежде всего силой и ожесточённостью этой атаки?

РОБЕРТ ГРИНВЕЙ, эксперт Гудзоновского института, автор Соглашений Авраама: Я рад быть вашим гостем, Джон, и ценю возможность поговорить с вами. Мои соболезнования тем, кто сейчас в Израиле и в Соединённых Штатах скорбит о потере близких. На эти кадры очень тяжело смотреть.

Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что в определённом смысле это действительно неожиданно, поскольку для Израиля эта атака, безусловно, стала повторением теракта 11 сентября. И поэтому особенно важно, чтобы мы продемонстрировали свою поддержку. С другой стороны, мы всё это время вели противоречивую политику, и я полагаю, что то, что мы наблюдаем сейчас, — это для нас момент принятия решения. Мы должны определиться, кого мы будем поддерживать на Ближнем Востоке. Нельзя помогать одновременно Израилю и Ирану. И я надеюсь, что мы сделаем правильный выбор и поддержим Израиль в эту трудную минуту. Я полагаю, что такова позиция большей части американского народа и большинства политиков и государственных деятелей.

Считаете ли вы, что те действия, которые Белый дом предпринимает в отношении Ирана — обмен пленными и тому подобное, — отражают ту идею, ту политику, которой, по вашему мнению, нам следует избегать?

РОБЕРТ ГРИНВЕЙ: Да, несомненно, Джон. Я думаю, что в регионе это воспринимают именно так. Если посмотреть на это с их точки зрения, то с 2021 года мы предоставляем режиму практически неограниченные ресурсы. После выборов, когда президент Байден занял свой пост, мы сняли ограничения и перестали применять санкции. Так что если раньше у них было менее четырёх миллиардов долларов доступных валютных резервов, то теперь они располагают более чем 70 миллиардами. Если раньше они продавали, может быть, 400 тысяч баррелей нефти в день по цене 55 долларов за баррель, то теперь это более трёх миллионов баррелей в день по цене 85 долларов за каждый. Мы даём им кислород, который так необходим им для дыхания. А с этим приходит поддержка их суррогатов и марионеток, включая ХАМАС, «Хезболлу» и всех им подобных.

Поэтому большинство в регионе смотрит на это так, будто Соединённые Штаты всё это финансируют, и в определённом смысле они совершенно правы. Помимо этого, Иран атакует нас, а также наших партнёров и союзников. В начале этого года было зафиксировано 83 атаки, только на четыре из которых США ответили. Поэтому несложно понять, что именно мы открыли двери для этой агрессии, как это всегда бывает при проявлении слабости.

Дата выхода в эфир 08 октября 2023 года.