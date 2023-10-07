Bloomberg: конфликт с Палестиной может превратиться для Израиля в войну на несколько фронтов

Из-за недавней атаки ХАМАС израильско-палестинский конфликт может перерасти в полномасштабную войну на несколько фронтов, сообщает Bloomberg. Сейчас Иерусалим находится в крайне уязвимом положении с точки зрения экономики и дипломатии. Аналитики уже давно предупреждали, что противники Иерусалима могут воспользоваться его слабостью, рассказывает американское издание.

Внезапная атака ХАМАС из сектора Газа ошеломила Израиль, сообщает Bloomberg. Очень вероятно, что за этим теперь последует военный ответ Иерусалима, и, возможно, ещё более масштабный конфликт, последствия которого затронут и страны за пределами Ближнего Востока.

Атака застала Израиль в момент большой дипломатической и экономической слабости, продолжает американское издание. Израильский шекель недавно упал на 9% по отношению к американскому доллару. Также сократились инвестиции в израильский технологический сектор.

При этом в данный момент страна участвует в трёхсторонних переговорах с США и Саудовской Аравией о заключении сделки по предоставлению гарантий безопасности Эр-Рияду. В рамках договора Израиль должен также пойти на территориальные уступки на западном берегу Иордана и открыть путь для формирования независимого палестинского государства.

Это сделка окажется под угрозой, если Израиль расширит свою военную операцию в регионе. Также к срыву переговоров может привести возможная причастность Ирана к атаке ХАМАС. Израильтяне сейчас также ведут переговоры с Турцией и другими странами об экспорте газа в Европу, а также открытии торговых коридоров для Азии.

Внутри же самого Израиля царит политический хаос, что делает страну ещё более уязвимой. Аналитики уже давно предупреждали, что противники могут воспользоваться этим. По мнению экспертов, нынешний конфликт может перерасти для Иерусалима в войну на несколько фронтов. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже объявил о введении в стране военного положения. Но он сам оказался под давлением из-за того обстоятельства, что израильская разведка проспала атаку ХАМАС. Эту ошибку уже окрестили худшим провалом израильской обороны за последние 50 лет.