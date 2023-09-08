Джеффри Сакс: сорвав дипломатический процесс, США допустили кровавую баню на Украине

Вооружённое противостояние между Киевом и Москвой обострилось из-за того, что с самого начала Вашингтон отказался решать назревавший годами кризис с помощью переговоров, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Американское руководство продолжает поддерживать опустошительный конфликт на Украине, поскольку он служит интересам ограниченного числа политиков, включая Джо Байдена, который стремится переизбраться на второй срок, отметил эксперт.

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета: Он (бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. — ИноТВ) дал пятичасовое интервью, в котором рассказал о своей жизни. Он поведал нам много интересного. Среди прочего он раскрыл, как внезапно оказался посредником между Путиным, Зеленским, Байденом и Шольцем. И да, это было очень интересно, они работали над седьмым проектом (соглашения между Киевом и Москвой. — ИноТВ). Они добились прогресса. Они были близки к его подписанию.

«А потом, — объясняет Беннетт в этом замечательном, весьма примечательном интервью, — они остановили это! Они всё прекратили!» То есть американцы остановили этот процесс. И он, кстати, объясняет, что они остановили его, потому что хотели выглядеть непреклонными в глазах Китая. Они беспокоились, что Китай может воспринять это как слабость.

То есть речь даже не об опосредованной войне с Россией. Этот сумасшедший перевёрнутый вверх дном странный дипломатический провал сводится к Китаю. И, конечно, заявления Беннетта всех шокировали, и впоследствии ему пришлось отказываться от своих слов: «Нет, нет, нет. Я этого не говорил. Я не это имел в виду».

Потому что это ещё одна особенность нашего мира: когда просачивается немного правды, её отрицают. Даже если она перед глазами. Даже с учётом того, что можно проигрывать записи (с фактами. — ИноТВ) снова и снова.

Итак, Соединённые Штаты прекратили дипломатию, и Украина стала жертвой. И, разумеется, я бы сказал, что её руководство, на мой взгляд, совершенно не представляет интересы украинского народа. Потому что с тех пор это (конфликт. — ИноТВ) стало кровавой баней, трагической и предсказуемой.

И, судья, во всех ваших передачах со Скоттом Риттером и Дугласом Макгрегором всегда объяснялось, почему это будет кровавой баней. Я знаю экономическую сторону, то, что санкции не сработают. Я понимал дипломатическую сторону. Я не знал военной стороны.

Но это была предсказуемая кровавая бойня, и американцы это знали. И они даже знали, что это широко рекламируемое контрнаступление (ВСУ. — ИноТВ) последних трёх месяцев не принесёт результатов. Но Байден собирается переизбираться. Зеленский упорствует. То есть мы имеем этот ужасный феномен, когда интересы всего мира ставятся на карту ради интересов нескольких политиков. Это ситуация, в которой всё перевернуто с ног на голову.

Дата публикации 07 сентября 2023 года.