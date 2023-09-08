Страны Запада вскоре отправят своих солдат для борьбы в опосредованной войне на Украине. На этом фоне действия властей Швеции ведут к дальнейшему втягиванию скандинавской страны в вооружённый конфликт с Россией, однако политики не говорят собственному населению о неизбежных последствиях таких действий. Об этом заявил аналитик Магнус Стенлунд в интервью порталу SwebbTV, который убеждён, что его страна ведёт себя так, как если бы она уже была членом НАТО.

Прокси-война против России оказалась настолько разрушительной для Украины, что страна выживает за счёт финансовой поддержки Запада и испытывает нехватку людей, способных сражаться. ВСУ с треском провалились на поле боя. Кроме того, убийство украинских мужчин — самое циничное явление современности, заявил ранее аналитик Магнус Стенлунд в передаче SwebbTV.

В середине августа правительство Швеции объявило о выделении Киеву дополнительного пакета помощи в объёме 3,4 млрд крон из кармана шведских налогоплательщиков. Речь идёт об «огромных суммах», что отразится на состоянии собственных кошельков жителей королевства.

В то же время Украина выиграла медиавойну на Западе, и именно по этой причине западные политики продолжают распространять украинскую пропаганду и посылать в страну всё больше оружия. В Швеции, среди прочих, социал-демократы хотят поставить Киеву истребители Jas 39 Gripen шведского производства. По словам Стенлунда, суть войны в СМИ заключается в получении резонансного общественного отклика. Ситуация зашла настолько далеко, что в скором времени Запад будет готов отправить своих солдат на Украину. На этом фоне некогда нейтральная Швеция всё активнее втягивается в вооружённый конфликт с Россией, отмечает SwebbTV.

Магнус Стенлунд убеждён, что действия Стокгольма увеличивают риск серьёзного втягивания Швеции в украинский конфликт с практически неизбежными для себя последствиями. Однако шведские политики этого не замечают и об этом не говорят. Власти Швеции твердят о необходимости поддерживать Киев и о том, как это важно для Швеции с моральной точки зрения. Иными словами, речь идёт исключительно об Украине, а не о собственной стране, указывает издание.

По словам Стенлунда, Швеция начала действовать, «как если бы уже была в НАТО». Однако североевропейское государство находится в худшей ситуации, поскольку в отличие от большинства других западных стран Стокгольм посылает Киеву своё самое современное оружие. В решении Швеции относительно НАТО есть многое, что не было вынесено на всеобщее обсуждение граждан. Стенлунд подчеркнул, что совершенно не очевидно, что присоединение к Североатлантическому альянсу произойдёт в течение нескольких лет, если официальное вступление Швеции в НАТО состоится вовсе, завершает SwebbTV.