SwebbTV: Швеция всё глубже втягивается в украинский конфликт и уже сейчас ведёт себя как страна НАТО

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Bloomberg: Россия предостерегла США от возвращения ядерного оружия в Великобританию Bloomberg
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Обозреватель Guardian призвал не возлагать слишком много надежд на продвижение ВСУ Guardian
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AP: правозащитники назвали решение США о поставке кассетных бомб Украине «бессовестным» Associated Press
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«Индия» — это про колониальное рабство»: власти намерены вернуть стране древнее название — Бхарат Economic Times
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Bild: из-за чёрной повязки на глазу Шольцу приходится терпеть насмешки соратников Bild
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Экс-агент ЦРУ: эра гегемонии доллара подходит к концу — БРИКС предлагает миру альтернативу Stephen Gardner
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Intercept: правительство США потратит $22 млн на штаны-шпионы Intercept
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Немецкий аналитик Тиле: Запад поставляет Украине старый металлолом
Председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что старые танки Leopard 1, которые Запад поставляет Украине, по сути являются «металлоломом».
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Полковник Макгрегор: в ВСУ идут разговоры о том, чтобы «убрать» Зеленского
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в Вооружённых силах Украины идут разговоры о том, чтобы «убрать» украинского президента Владимира Зеленского.
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на востоке Москвы
В МЧС сообщили о ликвидации пожара площадью 800 кв м на востоке Москвы.
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Прудников — о матче легенд «Спартака» и сборной мира: увидим много голов
Бывший форвард московского «Спартака» Александр Прудников ждёт интересного противостояния в выставочном матче между красно-белыми и сборной мира по футболу.
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Forbes: ВСУ нужны для наступления не только танки, но и мостоукладчики
Обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что ВСУ нужны не только танки и истребители, но и мостоукладчики, отсутствие которых тормозит контрнаступление.
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Матыцин: Азербайджан вносит весомый вклад в развитие спорта на территории стран СНГ
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Азербайджан всегда был надёжным партнёром России.
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Маск заявил, что не ограничивал в 2022 году Starlink у Крыма для срыва атаки ВСУ
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева.
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Литвинов признался, что следит за игрой Головина в «Монако»
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, что смотрит матчи чемпионата Франции по футболу с участием полузащитника «Монако» Александра Головина.
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МЧС: пожар на московском складе на 800 квадратных метрах локализован
Пожар в складских помещениях на востоке Москвы локализован на площади 800 кв. м.
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Кафельников считает Алькараса фаворитом полуфинала US Open с Медведевым
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников заявил, что Даниилу Медведеву будет очень сложно переиграть Карлоса Алькараса в полуфинальном матче Открытого чемпионата США 2023 года.
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Axios: США, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия объявят о транспортном мегапроекте
Американский президент Джо Байден планирует вместе с лидерами Индии, Саудовской Аравии и ОАЭ на G20 объявить о совместном соглашении по развитию транспортной инфраструктуры в Азии.
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Защитник «Велеса» Кутепов: со здоровьем всё в порядке, готов помогать новой команде
Защитник московского «Велеса» Илья Кутепов сообщил, что находится в приемлемом физическом состоянии.
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На Кусковской улице в Москве перекрыли движение из-за работы экстренных служб
На Кусковской улице на востоке Москвы временно перекрыто движение из-за работы экстренных служб.
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Кафанов считает, что тренировка перед детьми придаст спокойствия вратарям сборной России
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что поездка в Мурманскую область для проведения открытой тренировки сборной России по футболу добавит вратарям спокойствия.
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Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины.
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Сергеев готов к возможной конкуренции с Изидором в «Зените»
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев дал понять, что будет рад видеть форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора в петербургской команде.
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МЧС: площадь пожара на складе на востоке Москвы составляет 800 квадратных метров
В МЧС сообщили, что площадь пожара на складе на востоке Москвы составляет 800 кв. м.
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Hindustan Times восхитилась работой российских вертолётов Ка-52 «Аллигатор»
Обозреватели индийской газеты Hindustan Times восхитились работой российских вертолётов Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО, назвав их кошмаром для украинских войск.
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Нетаньяху договорился о приезде в Израиль сборной Аргентины с Месси для проведения матча
В правительстве Израиля сообщили, что была достигнута договорённость о товарищеском матче со сборной Аргентины по футболу.
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МЧС: на востоке Москвы загорелся склад
В Москве в ночь на 8 сентября загорелся склад.
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Бикрёв: Туиваса ничего не сможет сделать, Волков победит нокаутом
Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв считает, что Александр Волков должен будет обязательно победить австралийца Тая Туивасу в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в австралийском Сиднее.
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Мэр Нью-Йорка Адамс: огромный поток мигрантов ведёт город к уничтожению
Огромный поток незаконных мигрантов в Нью-Йорк ведёт город к уничтожению, заявил его мэр Эрик Адамс.
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СК Петербурга возбудил дело по факту госпитализации школьников
Сотрудники Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) после госпитализации школьников из-за острой кишечной инфекции.
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Хлусевич не волновался, выйдя на поле с капитанской повязкой в составе сборной России
Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич признался, что был горд провести товарищеский матч с капитанской повязкой в составе сборной России по футболу с олимпийской командой Египта.
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Гросу посоветовал Драгалин меньше жаловаться и больше работать
Председатель парламента Молдавии и правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу посоветовал главе Антикоррупционной прокуратуры Веронике Драгалин меньше жаловаться и больше работать.
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Денисов заявил, что дорога в Египет доставила больше проблем, чем жара
Защитник сборной России по футболу Даниил Денисов заявил, что непросто перенёс переезд в Суэц на товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.
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В КНДР спустили на воду подводную лодку, оснащённую тактическим ядерным оружием
Северная Корея спустила на воду подводную лодку, оснащённую тактическим ядерным оружием.
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Актёра Мастерсона приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование двух женщин
Американский актёр Дэнни Мастерсон, известный по роли в сериале «Шоу 70-х», приговорён к 30 годам тюремного заключения за изнасилование двух женщин.
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Карпин: заявка сборной России на вторую игру с египтянами практически не изменится
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что сыграет с олимпийской командой Египта с теми же игроками во втором товарищеском матче.
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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 313 снарядов
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 313 боеприпасов.
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Депутат Лантратова предложила создать спортивный аналог Пушкинской карты
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать платёжную карту для социально незащищённых групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт. Копия письма на имя премьер-министра России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
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Карпин — о матче с Египтом: в такую жару не очень комфортно даже на бровке стоять
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что товарищеский матч с командой Египта прошёл в непростых погодных условиях.
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Минфин США: заблокированные активы России оцениваются в $280 млрд
Группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), которая занимается поиском и заморозкой активов, связанных с Россией, заявила, что общая стоимость заблокированных Западом активов Москвы оценивается примерно в $280 млрд.
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Путин поручил рассмотреть льготы для создателей комплектующих к суперкомпьютерам
Президент России Владимир Путин распорядился изучить вопрос о льготах для российских производителей комплектующих к суперкомпьютерам.
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Сборная Франции по футболу обыграла Ирландию в отборе на Евро-2024
Сборная Франция на своём поле нанесла поражение Ирландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
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Рогов: ВСУ ударили по машине с двумя детьми в Запорожской области, есть раненые
Украинские военные нанесли удар по легковой машине, в которой находилась семья с двумя детьми, возле города Васильевка Запорожской области.
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Непомнящий — о ничьей с Египтом: требовать большего от сборной России нельзя
Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий прокомментировал результат товарищеского матча c олимпийской командой Египта по футболу.
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Sputnik Армения: Бадалян и Геворкян задержаны на 72 часа
Блогер Мика Бадалян и обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян задержаны в республике на 72 часа, сообщили их адвокаты Эрик Алексанян и Лианна Григорян.
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Кулемзин: ВСУ выпустили за 12 часов 141 боеприпас по районам Донецка
Украинские войска выпустили 141 снаряд по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка за промежуток с 9:00 до 21:00 мск.
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Военный эксперт Майерс: Украине срочно нужно искать выход из конфликта с Россией
Украинские власти должны как можно скорее найти выход из конфликта с Россией, так как на поле боя всё складывается трагично для подразделений ВСУ.
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Семак: степень серьёзности травмы Мостового станет известна через несколько дней
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что полузащитник Андрей Мостовой пропустит ближайшие матчи команды из Санкт-Петербурга.
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СК возбудил дело после наезда таксиста на ребёнка в центре Москвы
Следственный комитет завёл уголовное дело после того, как водитель такси, двигаясь по улице Нижегородской в городе Москве, совершил наезд на десятилетнего мальчика.
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Оганесян: рад забить за сборную России по футболу в дебютном матче
Нападающий сборной России по футболу Степан Оганесян поделился эмоциями от дебютного матча за национальную команду.
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Сербский генерал предостерёг Киев от использования снарядов с обеднённым ураном
Сербский генерал Милош Джошан предостерёг украинские власти от использования снарядов с обеднённым ураном, поставленных странами Запада. Он отметил, что албанское население Косова и Метохии массово вымирает от последствий применения таких боеприпасов.
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RMF FM: Польша подписала рамочный контракт на производство снарядов для ВСУ
Варшава подписала с Европейским оборонным агентством рамочный контракт на производство 155-мм боеприпасов для передачи Киеву.
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Зеленский призвал Нетаньяху решить вопрос с отказом украинцам въезжать в Израиль
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним увеличение числа отказов украинцам въезжать на территорию Израиля.
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Карпин заявил, что не запомнил имена всех футболистов сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у него возникли трудности с запоминанием имён всех футболистов на сентябрьском учебно-тренировочном сборе.
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Богомаз: украинский БПЛА был уничтожен у Выгоничского района
Сбитый силами ПВО украинский беспилотник был уничтожен на подлёте к Выгоничскому району Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
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На Украине собираются проверить выданные решения ВВК об ограниченной годности
Сотрудники Минздрава и правоохранительные органы Украины будут проверять решения военно-врачебных комиссий (ВВК) об ограниченной годности к службе в армии, которые были выданы после 22 февраля 2023 года.
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В Брянске потушили начавшийся после атаки БПЛА пожар в административном здании
В Брянске потушили пожар в административном здании, который начался после атаки украинского дрона, сообщил губернатор Александр Богомаз.