SwebbTV Оригинал

SwebbTV: Швеция всё глубже втягивается в украинский конфликт и уже сейчас ведёт себя как страна НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Страны Запада вскоре отправят своих солдат для борьбы в опосредованной войне на Украине. На этом фоне действия властей Швеции ведут к дальнейшему втягиванию скандинавской страны в вооружённый конфликт с Россией, однако политики не говорят собственному населению о неизбежных последствиях таких действий. Об этом заявил аналитик Магнус Стенлунд в интервью порталу SwebbTV, который убеждён, что его страна ведёт себя так, как если бы она уже была членом НАТО.
SwebbTV: Швеция всё глубже втягивается в украинский конфликт и уже сейчас ведёт себя как страна НАТО
AP
Прокси-война против России оказалась настолько разрушительной для Украины, что страна выживает за счёт финансовой поддержки Запада и испытывает нехватку людей, способных сражаться. ВСУ с треском провалились на поле боя. Кроме того, убийство украинских мужчин — самое циничное явление современности, заявил ранее аналитик Магнус Стенлунд в передаче SwebbTV.
 
В середине августа правительство Швеции объявило о выделении Киеву дополнительного пакета помощи в объёме 3,4 млрд крон из кармана шведских налогоплательщиков. Речь идёт об «огромных суммах», что отразится на состоянии собственных кошельков жителей королевства.
 
В то же время Украина выиграла медиавойну на Западе, и именно по этой причине западные политики продолжают распространять украинскую пропаганду и посылать в страну всё больше оружия. В Швеции, среди прочих, социал-демократы хотят поставить Киеву истребители Jas 39 Gripen шведского производства. По словам Стенлунда, суть войны в СМИ заключается в получении резонансного общественного отклика. Ситуация зашла настолько далеко, что в скором времени Запад будет готов отправить своих солдат на Украину. На этом фоне некогда нейтральная Швеция всё активнее втягивается в вооружённый конфликт с Россией, отмечает SwebbTV.
 
Магнус Стенлунд убеждён, что действия Стокгольма увеличивают риск серьёзного втягивания Швеции в украинский конфликт с практически неизбежными для себя последствиями. Однако шведские политики этого не замечают и об этом не говорят. Власти Швеции твердят о необходимости поддерживать Киев и о том, как это важно для Швеции с моральной точки зрения. Иными словами, речь идёт исключительно об Украине, а не о собственной стране, указывает издание.
 
По словам Стенлунда, Швеция начала действовать, «как если бы уже была в НАТО». Однако североевропейское государство находится в худшей ситуации, поскольку в отличие от большинства других западных стран Стокгольм посылает Киеву своё самое современное оружие. В решении Швеции относительно НАТО есть многое, что не было вынесено на всеобщее обсуждение граждан. Стенлунд подчеркнул, что совершенно не очевидно, что присоединение к Североатлантическому альянсу произойдёт в течение нескольких лет, если официальное вступление Швеции в НАТО состоится вовсе, завершает SwebbTV.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
SwebbTV Швеция Европа
теги
военная техника вооруженный конфликт геополитика Европа Запад НАТО помощь пропаганда Россия русофобия самолет Скандинавия спецоперация России на Украине США Украина Швеция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров