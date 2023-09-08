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СТРАНА: военнообязанным украинкам ограничат выезд за границу

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Выезд с Украины за границу военнообязанных женщин, которые встанут на воинский учёт, будет ограничен. Как пишет «СТРАНА», с 1 октября женщины-медики и фармацевты обязаны встать на воинский учёт. Для женщин других профессий постановка на учёт будет добровольная.
СТРАНА: военнообязанным украинкам ограничат выезд за границу
AP

Выезд с Украины за границу военнообязанных женщин, которые встанут на воинский учёт, будет ограничен. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил представитель Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский.

«Если они будут стоять на учёте, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд, — тогда да, они смогут уехать. Если нет — тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда», — сказал Вениславский.

Как напоминает издание, с 1 октября женщины-медики и фармацевты обязаны встать на воинский учёт. Для женщин других профессий постановка на учёт будет добровольная.
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