УН: на Украине мобилизуют ограниченно годных по здоровью

18:52
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Сумской и Черкасской областях.
18:52
Актриса Немоляева назвала безумием слова украинского актёра Талашко о Донбассе
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала безумием слова народного артиста Украины Владимира Талашко о жителях Донбасса.
18:47
В ЦБ объёмы зависших на счетах рупий назвали незначительными
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал незначительными объёмы зависших на счетах рупий.
18:45
Небензя: ряд стран используют санкции под эгидой ООН для давления на неугодных
Ряд стран используют санкции, введённые под эгидой ООН, для политического давления на неугодных.
18:44
Рылов — о критериях World Aquatics: нужно выступать, когда восстановят в правах
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов прокомментировал критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по допуску российских спортсменов к соревнованиям.
18:43
Стоимость нефти Brent превысила $91
Стоимость нефти марки Brent превысила $91 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
18:39
Газета Times сообщила о серьёзных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Вооружённые силы Украины в ходе контрнаступления сталкиваются с серьёзными потерями, которые «измеряются четырёхзначными цифрами», пишет газета The Times.
18:38
Началась регистрация участников Международного таможенного форума
Стартовала регистрация участников Международного таможенного форума (МТФ), который состоится 30—31 октября в Москве.
18:37
Минобороны Латвии допустило установку мин на границе с Россией и Белоруссией
Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что ведомство рассматривает возможность размещения противотанковых мин и других преград на восточной границе.
18:36
Путин поручил до 2030 года расселить аварийное жильё в Магадане и Якутске
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов поручил до 2030 года расселить аварийное жильё в Магадане и Якутске.
18:32
В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян в ближайшее время вернётся к тренировкам
В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, что российский полузащитник Арсен Захарян в ближайшее время вернётся к тренировкам с командой.
18:31
В Белгородской области из стрелкового оружия сбили БПЛА
В Валуйском городском округе Белгородской области из стрелкового оружия сбили беспилотник, который затем взорвался. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
18:25
«Зеркало недели»: госсекретарь США Блинкен 6 сентября прибудет в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, прибудет в Киев.
18:23
В парламенте Грузии не поддержали инициативу о переносе Дня Победы на 8 мая
Депутаты парламента Грузии не поддержали в первом чтении законопроект, предполагающий перенос празднования Дня Победы с 9 на 8 мая.
18:20
Военкор RT показал кадры боя российских операторов ПТУР против ВСУ под Соледаром
Военкор RT Александр Яремчук показал видео боестолкновений российских операторов ПТУР с двумя украинскими взводами танков и бронемашин на Соледарском направлении.
18:20
Овечкин провёл первую тренировку в «Вашингтоне» после возвращения в США
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл первую тренировку после возвращения в США.
18:18
Депутат Белик назвал ничтожными законы Зеленского о делении Крыма
Украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, пытаются отвлечь общественность от разгрома на фронтах своими указами об «административно-территориальном устройстве Крыма», считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.
18:18
Минэкономики ФРГ: трубы «Северного потока — 2» купил оператор Gascade
Предназначавшиеся для «Северного потока — 2» трубы были проданы газотранспортному оператору Gascade.
18:17
В РАН назвали важным присвоение званий «Город трудовой доблести» десяти городам
Вице-президент РАН, доктор исторических наук Николай Макаров прокомментировал присвоение десяти городам звания «Город трудовой доблести».
18:12
Главный тренер женской сборной Испании по футболу Вильда отправлен в отставку
Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда покинул свой пост.
18:10
Эстонская полиция подтвердила задержание актёра Алексея Панина
Коммуникационный отдел Департамента полиции и погранохраны Эстонии подтвердил информацию о задержании в республике российского актёра Алексея Панина.
18:07
Ректор МИФИ Шевченко назвал умение использовать нейросети конкурентным преимуществом
Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко выразил мнение, что умение использовать нейросети может стать конкурентным преимуществом.
18:06
ЦБ: годовая инфляция в России приблизилась к верхней границе прогноза в 5—6,5%
Годовая инфляция в России приблизилась к верхней границе прогноза в 5—6,5%.
18:05
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.
18:04
Глава СНБО Данилов: из-за страха Запада «автократические режимы захватят мир»
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов упрекнул страны Запада в «страхе перед Россией». По его словам, если западные политики продолжат так себя вести, то «автократические режимы захватят власть во всём мире».
18:01
В России признали нежелательной НПО International Transport Workers Federation
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность британской НПО International Transport Workers Federation.
18:01
Marca: Захарян не тренируется с «Реал Сосьедад» из-за болезни
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не тренируется с командой по причине болезни.
18:00
Эколог Честина высказалась о развитии системы сортировки и переработки отходов в России
Председатель правления межрегиональной экологической общественной организации «Движения ЭКА» Татьяна Честина заявила, что развитие раздельного сбора отходов напрямую связано с развитием доступной и прозрачной инфраструктуры.
17:59
Военная хроника рассказала о достоинствах российского истребителя Су-35С
Военная хроника рассказала о достоинствах российского сверхманёвренного тяжёлого многоцелевого истребителя Су-35С.
17:55
Янчук: у Медведева больше шансов на выход в полуфинал US Open, чем у Рублёва
Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва в преддверии их четвертьфинального матча на Открытом чемпионате США (US Open 2023).
17:53
Глава Якутии: стоимость строительства Ленского моста не превысит 130 млрд рублей
Стоимость строительства Ленского моста составит не более 130 млрд рублей. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев.
17:48
Концерт ко Дню города состоится 10 сентября в зале «Зарядье»
Концерт, посвящённый Дню города, состоится 10 сентября в зале «Зарядье». Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнит сочинения русских композиторов.
17:47
Глава МО Тылвар: Румыния будет обучать пилотов ВСУ на F-16 на контрактной основе
Глава румынского Министерства обороны Анджел Тылвар заявил, что Румыния будет обучать лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16 на контрактной основе.
17:46
В Минобороны Молдавии объяснили факельные шествия молдавских военных
В Министерстве обороны Молдавии объяснили факельные шествия молдавских военных тем, что это «символический момент, уходящий корнями в глубокую древность».
17:45
Власти Польши сообщили о приобретении у США 12 радаров и 48 пусковых установок
Министерство обороны Польши подписало с США соглашение о поставке 12 радаров и 48 пусковых установок системы PATRIOT.
17:45
L’Equipe: ПСЖ всё ещё надеется продлить контракт с Мбаппе
«Пари Сен-Жермен» надеется продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.
17:39
В ЦБ заявили, что рост экономики России ожидается в пределах 1,5—2,5%
Рост ВВП российской экономики прогнозируется в пределах 1,5—2,5% в 2023 году. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
17:37
В медицинской системе Москвы отменят бумажные документы к 2025 году
Медицинская система Москвы готова к 2025 году перейти в полном объёме на электронный цифровой документооборот, заявил мэр Сергей Собянин на Форуме социальных инноваций регионов в Гостином дворе.
17:37
Евсеев покинул пост главного тренера «Факела»
Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев покинул свой пост в воронежском клубе.
17:34
МО Белоруссии: в рамках учения ОДКБ прошла операция по освобождению заложников
В рамках учений «Взаимодействие-2023» прошла контртеррористическая операция по освобождению заложников на гидроузле Бреста.
17:32
Тарасова: пусть российские хоккеисты лучше играют, тогда им станут уделять больше внимания
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила популярность футбола и хоккея в России.
17:31
В ЦБ не исключили повышения ключевой ставки из-за проинфляционных рисков в России
Центробанк России на следующем заседании может поднять ключевую ставку в связи с сохранением проинфляционных рисков. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
17:31
Парламент Швейцарии отказался вступить в группу G7 по санкциям против России
Комиссия по внешней политике парламента Швейцарии (CPE-N) проголосовала против присоединения страны к целевой группе G7 по санкциям против России REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs task force).
17:30
Ереван отозвал постпреда в ОДКБ Биягова и назначил его послом в Нидерландах
Власти Армении отозвали постоянно представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова в связи с назначением его послом в Нидерландах.
17:25
Брусникина: решение World Aquatics наносит удар по синхронному плаванию
Президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Ольга Брусникина прокомментировала решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) не допускать россиян до участия в соревнованиях в дуэтах и групповых стартах.
17:22
Доцент Волхонский высказался о планах Индии переименоваться в Бхарат
Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский прокомментировал сообщения СМИ о том, что индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат.
17:20
Путин назвал отвратительным то, что Зеленский прикрывает героизацию нацизма
Российский президент Владимир Путин назвал отвратительным то, что Владимир Зеленский, являющийся этническим евреем, прикрывает героизацию нацизма на Украине.
17:19
Аксаков: цифровой рубль могут в 2025 году использовать в международных расчётах
Цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.
17:18
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях.
17:17
Булыкин оценил перспективы Кокорина после возвращения форварда в «Арис»
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.