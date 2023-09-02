Бывший американский разведчик: у Киева закончились годные к службе люди призывного возраста

Пока непонятно, как Зеленский собирается выполнять свои планы по набору в армию ещё 300 тысяч человек, заявил в интервью Judging Freedom бывший разведчик американских вооружённых сил Тони Шаффер. По его словам, у Украины уже закончились годные к службе люди призывного возраста. «Все они сейчас на поле боя», — отметил он.

Насколько в отчаянном положении находится украинская армия, насколько она сегодня истощена?



ТОНИ ШАФФЕР, бывший разведчик американских вооружённых сил: Президент Зеленский объявил, что собирается набрать в армию ещё 300 тысяч человек.



Откуда он их возьмёт — среди стариков и молодёжи?



ТОНИ ШАФФЕР: Должно быть так. Это походит на то, что происходило в 1944 году уже после Курской битвы. Скажу, как есть: тогда нацистская Германия, когда немцам пришлось отступать, начала брать на военную службу пожилых и молодёжь. По-моему, это всё, что остаётся украинцам. Если воспринимать комментарии президента Зеленского всерьёз, то он, по сути, планирует набрать дополнительно 300 тысяч человек — это много для такой маленькой страны, как Украина, — а затем составить план оборонительной конфигурации. То есть он… И меня не волнует, что говорит американская или британская пресса. Если вы говорите о призыве 300 тысяч человек в то самое время, когда вы проигрываете, то вы, вероятно, переходите в оборонительную конфигурацию. И, по-моему, именно это он сейчас планирует сделать, пытается распланировать оборону на эту осень. Они будут обороняться, желая при этом перейти в наступление.



Что Зеленский будет делать, чтобы набрать людей? Их будут призывать или похищать?



ТОНИ ШАФФЕР: Не знаю (смеётся).



Речь идёт о 16-летних и 60-летних?



ТОНИ ШАФФЕР: Вы говорите о том, что у них остались лишь люди не призывного возраста. Да, господин судья, у них закончились люди призывного возраста — из тех, кто годится для службы в армии, — все они сейчас на поле боя. Ответ таков: не знаю, как они собираются это сделать. Полагаю, что на данный момент это всего лишь намерения. По-моему, Зеленскому и его правительству следует задать этот хороший вопрос: как они собираются это сделать?



Дата публикации 30 августа 2023 года.