Politico: идея Зеленского приравнять коррупцию к госизмене выгодна только действующему режиму

Антикоррупционные организации Украины бьют тревогу — инициатива президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене на период военного положения позволит его правительству защищать высокопоставленных чиновников и уничтожать оппонентов, пишет Politico. Коррупционные дела попадут в Службу безопасности Украины (СБУ), которая находится в подчинении президента.

Предложение президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене на период действия военного положения выгодно киевскому режиму, сообщает Politico.

По словам двух высокопоставленных чиновников, которые побеседовали с изданием на условиях анонимности, в украинских антикоррупционных ведомствах беспокоятся, что план Зеленского позволит вывести из-под их надзора важнейшие коррупционные дела и передать их в Службу безопасности Украины (СБУ), которая находится в подчинении президента. Таким образом у СБУ появится возможность закрыть дела, связанные с коррупцией самых высокопоставленных должностных лиц.

В антикоррупционных организациях бьют тревогу, предупреждая, что шаг поставит под угрозу всю антикоррупционную инфраструктуру Украины. Руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что правительство Зеленского манипулирует обществом, играя на стремлении украинцев к справедливости. По его словам, Киев преследует следующие цели: защитить высокопоставленных чиновников от обвинений в коррупции и получить инструменты для уничтожения оппонентов.

«СБУ будет расследовать те же дела, что и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — ИноТВ), а это значит, что доказательства по «чувствительным» для аппарата президента делам будут уничтожаться», — заявил Шабунин, напомнив, что так «было похоронено» дело заместителя главы офиса президента Олега Татарова.

Сам Зеленский назвал свою идею приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения «очень серьёзным инструментом», который заставит чиновников «даже не думать» о коррупции. Он добавил, что законопроект будет представлен в парламент Украины в течение недели.

Коррупционные скандалы в администрации Зеленского привлекли к себе повышенное внимание на фоне стремления страны начать переговоры о вступлении в Европейский союз. В октябре истекает срок выполнения Украиной семи условий, а страна пока выполнила только два, заявила в августе на конференции в Киеве вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Тем не менее, по её словам, союзники признают прогресс, достигнутый Украиной, и она надеется, что переговоры о вступлении начнутся уже в декабре, пишет Politico.

Хотя лично Зеленский в скандалах замечен не был, опубликованные в начале августа результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива показали, что около 77% украинцев считают его ответственным за продолжающуюся коррупцию в стране.