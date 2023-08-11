Newsweek: честность антикоррупционной кампании на Украине снова поставили под сомнение

15 мая в момент получения взятки в размере $2,7 млн был задержан глава Верховного суда Украины Всеволод Князев. Этот случай широко освещался на Западе как пример борьбы Киева за развитие новых стандартов прозрачности и честности. Однако дальнейшие действия главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александра Клименко поставили под сомнение решимость местных чиновников раскрывать нюансы злоупотребления властью представителями администрации Зеленского, пишет Newsweek.

15 мая в момент получения взятки в размере $2,7 млн долларов был задержан глава Верховного суда Украины Всеволод Князев. Этот случай широко подавался в западных СМИ как яркий пример борьбы Киева за развитие новых стандартов прозрачности и честности правительства.

Уже на следующий день Князев лишился своей должности. Однако дальнейшие действия главы САП Украины Александра Клименко поставили под сомнение решимость местных властей раскрывать правду о злоупотреблении властью представителями администрации Зеленского, пишет Newsweek.

Так, 3 июля прокурор Александр Омельченко, который вёл громкое дело Князева, был отстранён от дел с формулировкой, что его должность начальника первого отдела САП признана избыточной. По мнению американского издания, это событие вызывает серьёзные вопросы о политических манипуляциях внутри номинально независимых антикоррупционных органов Украины.

«Я считаю, что эта реструктуризация была напрямую связана с моей работой по делу Князева», — сообщил Омельченко в интервью Newsweek. Журналисты издания также побеседовали с двумя другими прокурорами САП, которые на условиях анонимности подтвердили, что упразднение должности Омельченко выглядит крайне подозрительным.

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марк Савчук так прокомментировал ситуацию Newsweek: «По какой-то причине после успешного завершения этого дела Клименко взял начальника отдела, ответственного за расследование, и освободил его от обязанностей. Юридически Омельченко по-прежнему является прокурором, но он больше не является начальником, поэтому у него нет административных полномочий для надзора за делами и ему не поручают никаких дел».

Разбираясь в причинах отстранения Омельченко, издание пишет, что это никак не может быть связано с качеством его работы. Ведь, помимо дела Князева, он играл ключевую роль в двух других громких делах. В ходе одного был арестован замминистра инфраструктуры Украины Василий Лозинский за взятку в размере $400 тыс., связанных с госконтрактами на закупку генераторов.

Во втором случае речь идёт об отставке замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, когда выяснилось, что армия платила за продукты питания по ценам выше рыночных.

Newsweek отмечает, что после начала специальной военной операции России на Украине несколько прокуроров САП отправились на передовую. Оставшиеся часто жалуются на нехватку кадров. В этой связи отстранение одного из самых эффективных прокуроров не поддаётся объяснению.

«Давайте будем честны», — добавляет Марк Савчук. «Омельченко — единственная фигура в САП, которая добивалась результатов против тех, кто сегодня находится у власти, и я очень разочарован тем, что люди на Западе, включая членов МВФ, не сильно обеспокоены тем, что с ним происходит».

Те, кто знаком с ситуацией, включая самого Омельченко, считают, что главным толчком к его отстранению стала эпопея вокруг личного телефона Князева. Он был конфискован в ходе ареста, а затем направлен в Польшу для технического анализа после того, как члены НАБУ решили, что украинским властям нельзя доверять в плане эффективного доступа и сохранения его содержимого.

По словам Омельченко, 20 июня он подписал запрос НАБУ о предоставлении польской стороне разрешения на доступ к данным на телефоне Князева. На следующий день его вызвал разъярённый глава САП Клименко, который и сообщил ему об отстранении.

Никто из собеседников Newsweek не смог сообщить, какая компрометирующая информация может содержаться на том телефоне. Но Марк Савчук считает, что, судя по всему, «кто-то действительно хотел, чтобы Клименко сохранил контроль над телефоном» Князева.

Журналисты издания обратились в офис президента Зеленского за комментариями, однако их запрос оставили без ответа. А представитель САП заявил, что вопросы Newsweek будут рассматриваться в порядке очереди.

Тем не менее глава САП Клименко прокомментировал резонансное отстранение Омельченко публично в интервью украинскому изданию: «Самым важным элементом процесса является соблюдение формальных процедур таким образом, чтобы всё было приемлемо в качестве доказательств в суде. С моей стороны не было никаких возражений по поводу отправки телефона в Польшу. Единственный вопрос связан с необходимостью соблюдения процедур, предусмотренных законом».

По словам Клименко, отстранение Омельченко после отправки телефона в Польшу — всего лишь совпадение: «Тот факт, что в САП происходят структурные изменения, и тот факт, что расследуются определённые уголовные дела, совершенно не связаны между собой. Омельченко может быть недоволен предстоящим увольнением и иметь свою версию эпизода с телефоном, но связывать их в одну историю, мягко говоря, неэтично».

«Как вы знаете, мобилизованы 13 прокуроров, что составляет 23 процента от общего числа прокуроров САП. И работы становится всё больше и больше. Поэтому моя задача — эффективно справляться с ней, учитывая имеющиеся ресурсы», — добавил Клименко.

Newsweek также отмечает, что ситуация с Омельченко пока не привлекла заметного внимания западных партнёров.