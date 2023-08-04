Скотт Риттер о финансовой помощи Украине: мы спонсируем самую коррумпированную нацию на планете — и Белый дом боится это признать

Две трети средств, которые США направляют на Украину, оказывается в карманах местных коррумпированных чиновников. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Причём власти США прекрасно знают правду, но не могут открыто её признать, поскольку американский народ этого не потерпит.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Правительство боится, что американский народ узнает то, что правительство уже знает. Что от 60 до 70 процентов долларов налогоплательщиков, выделенных для Украины, оказываются в карманах коррумпированных украинских чиновников. Так или иначе.

Большая часть денег, которые мы отправляем, идёт наличными. Не оружие — мы даём им наличку.

Они что, отправляют их грузовым самолётом из Далласа в Киев?

СКОТТ РИТТЕР: Не знаю, происходит ли это именно так. Но так мы поступали в Ираке и в Афганистане. Сейчас, думаю, мы поступаем немного более утончённо. Мы можем положить их в банки, и украинцы потом могут использовать банки. Но суть в том, что эти деньги оказываются в карманах коррумпированных чиновников.





Причём мы знаем это. Например, мы видим этих царьков мобилизации, этих комиссаров. Они покупают дома по 10 миллионов долларов, 20 миллионов долларов, 40 миллионов. Откуда, интересно, у них такие деньги?! Это офицеры, которые занимаются набором военнослужащих, и у них столько денег. Коррупция, коррупция, коррупция.





Мы знаем, что это происходит, но мы не можем этого признать, потому что американский народ этого ни за что не потерпит. Так что дай Бог здоровья Рэнду Полу и 22 храбрым сенаторам, проголосовавшим за него. Они поступают правильно, говоря: «Если вы забираете деньги из карманов американцев и вы собираетесь отправить их на какие-то цели за границу, то американский народ имеет право знать, как используются эти деньги».





Но правительство боится им сказать. Потому что правительство не может признать, что мы в буквальном смысле финансируем самую коррумпированную нацию на планете. И своего рода следствием того, что 60—70 процентов денег исчезает у них в карманах, является вот что: мы знаем, что всё, что мы делаем, обречено на провал. А это расстраивает ещё больше.

Дата выхода в эфир 02 августа 2023 года.