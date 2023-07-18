Полковник Макгрегор: чтобы остановить конфликт на Украине, Вашингтону достаточно будет оттуда уйти

Власти США могут легко и просто прекратить боевые действия на Украине — для этого им надо всего лишь перестать оказывать Киеву помощь и вывести с украинской территории своих военнослужащих и сотрудников разведслужб, считает отставной американский полковник Дуглас Макгрегор. Как заявил Макгрегор в интервью публицисту Стивену Гарднеру, такая перспектива, по всей видимости, сильно пугает Владимира Зеленского, который оказался в отчаянном положении.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: ...А остановить эту войну можно вот как: президент США должен отправить в Москву послание, заявив, что мы прекращаем любую дальнейшую помощь Украине — это первый момент, и он очень важен. Во-вторых, он должен заявить, что мы выводим с Украины всех своих военнослужащих и сотрудников разведывательных служб. Иными словами, мы уходим с Украины и прекращаем любую помощь. Если мы так поступим, как думаете, что предпримут тогда наши союзники? То же самое.



Когда русские поймут, что мы говорим правду, они с нами встретятся. А там мы уже сможем заявить: «Так, вот это всё ваше, можете оставить себе, а мы хотим вот чего...». А русские тогда ответят: «То, о чём вы говорите, мы оставляем, но хотим, чтобы то, что останется от Украины, сохранило нейтральный статус». И здесь уже неважно, какими окажутся эти остатки, будь то все территории к западу от Днепра, или же все эти западные территории минус Одесса.



Такого исхода и страшится Зеленский, ведь он наделал множество обещаний, много чего наболтал, и благодаря этому получил много от кого поддержку. Вспомните, есть же замечательная фотография, на которой его запечатлели в Киеве во время разговора с этим товарищем по имени Бэнкман-Фрид — тем жуликом, который украл много миллиардов долларов, а затем скормил эти деньги аппарату леваков. Так вот, они там разговаривают, а на экране рядом с ними — Ларри Финк из BlackRock. И все эти люди что-то обсуждают. Но что же? А Зеленский подписал тогда контракты, передавая огромные районы украинской земли — а она по плодородности занимает в мире первые места — различным компаниям вроде Cargill, Monsanto и остальным конторам, которые такими делами занимаются. А помните, кто владеет акциями всех этих фирм? BlackRock и владеет. А ведь работами по восстановлению она тоже интересуется.



Я не знаю, какие у вас мысли, но мне лично кажется, что если украинцы проиграют эту войну, и мы начнём реальные переговоры с русскими, многие из этих контрактов окажутся недействительными, и значительная часть обещанных денег не пойдёт туда, куда должна была. И Зеленский это тоже понимает.



Получается, что он попал в крайне отчаянное положение: он терпит крах, его силы разбиты, сотни тысяч человек погибли ни за что. Он не добился ничего.



Дата публикации 16 июля 2023 года.