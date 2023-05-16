Bloomberg: от Украины ждут борьбы с коррупцией — взятки берут даже в Верховном суде

Украинские власти заявили, что у них есть доказательства, что председатель Верховного суда Всеволод Князев получил взятку в размере $2,7 млн. Как отмечает Bloomberg, Украина уже с 2014 года проводит реформы, но коррупцию искоренить ей пока так и не удалось.
Украинская прокуратура начала антикоррупционное расследование в отношении главы Верховного суда Украины, сообщает Bloomberg. Там заявили, что обнаружили «крупномасштабную коррупцию» в высшем судебном органе страны.
Так, украинские власти сообщили, что у них есть доказательства получения взятки в размере $2,7 млн председателем Верховного суда Всеволодом Князевым. Ведётся следствие, а Верховный суд назначил внеочередное заседание в связи с этим событием.
Bloomberg отмечает, что, раз правительство Зеленского ищет экономической поддержки у своих западных партнёров и надеется на вступление в ЕС и НАТО, от него ещё в большей мере ожидают борьбы с коррупцией. И хотя Украина ещё с 2014 года проводит реформы, в том числе своей судебной системы, «коррупция, укоренившаяся после распада Советского Союза, всё ещё сохраняется».
Так, в понедельник власти заявили, что олигарх Дмитрий Фирташ и менеджеры подконтрольных ему фирм были уведомлены о том, что они подозреваются в отмывании денег, в результате чего только в 2021 году государство понесло убытки в размере $115 млрд.
Союзники также призвали Украину продолжить реформы в обмен на финансовую поддержку и укрепление связей. Зеленский хочет до конца года начать переговоры о вступлении в ЕС, но Украине сначала нужно выполнить несколько требований, в основном связанных с борьбой с коррупцией.
Bloomberg напоминает, что Украина заняла 116-е место из 180 в Глобальном индексе восприятия коррупции. Рядом с ней — Алжир и Сальвадор.
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