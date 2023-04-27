Der Freitag: украинская коррупция угрожает Западу

Если раньше европейские органы власти критиковали коррупцию на Украине, то после начала российской спецоперации они дали обет молчания на эту тему, пишет Der Freitag. При этом реформы в стране застопорились, а Владимир Зеленский поставил своих последователей на ключевые должности. Более того, есть немалая вероятность, что украинская коррупция перекинется на Европу, считает Der Freitag.

С момента начала российской спецоперации на Украине европейские учреждения дали обет молчания по поводу украинской коррупции, пишет Der Freitag. Те, кто хочет иметь о ней представление, вынуждены обращаться к исследованиям, проводившимся ещё до начала конфликта.

В качестве примера издание приводит специальный отчёт Европейской счётной палаты о борьбе с коррупцией крупного масштаба на Украине от сентября 2021 года. Авторы исследования пишут о наличии «неформальных связей» между должностными лицами правительства в Киеве, депутатами и представителями следственных органов. При этом отмечалось, что ЕС не удалось разработать какой-то конкретной стратегии.

Примерно в тот же период свой отчёт об украинской коррупции предоставил немецкий фонд науки и политики, пишет Der Freitag. Эксперт фонда Сьюзан Стюарт констатировала, что реформы на Украине застопорились. Кроме того, Стюарт пишет, что в поисках причин стоит обратить внимание на президента и его окружение. Эксперт отметила, что Владимиру Зеленскому удалось значительно расширить свою власть и власть офиса президента: также Стюарт пишет, что Зеленский привёл своих последователей на ключевые должности и ещё значительнее ослабил роль гражданских учреждений на Украине.

Кроме того, в октябре 2021 года многие западные издания опубликовали так называемое Досье Пандоры, напоминает Der Freitag. Там, помимо прочего, утверждалось, что у Владимира Зеленского есть тайные оффшорные счета на британских Виргинских островах и на Кипре.

Слишком интенсивное переплетение с властными структурами в Киеве грозит «украинизацией» Запада, считает Der Freitag. По мнению издания, в таком случае создаётся целый ряд рисков, начиная с переноса украинской коррупции в Европу и заканчивая участием военных из европейских армий в боевых действиях на Украине. Немецкий политолог Мариам Катарина Гесс предупредила, что немецкие бойцы украинского интернационального легиона могут стать проблемой для Германии. Издание также отмечает, что бои на Украине привлекают немецких неонацистов и иных радикалов.