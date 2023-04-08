France 24: €7 тысяч за справку — молодые украинцы стремятся избежать мобилизации любыми способами

Многие молодые люди на Украине больше не выходят из дома, опасаясь наткнуться на патрули, вручающие повестки, передаёт France 24. На улице им приходится проявлять осторожность и озираться по сторонам. Они никак не могут представить себе, что умрут за Украину. Чтобы избежать мобилизации, они вынуждены прибегать ко всем средствам, в том числе незаконным.

Этот 30-летний мужчина — государственный служащий, что означает, что он освобождён от призыва на военную службу. Однако он всё же получил повестку, и это заставило его паниковать. Он никак не может представить себе, что умрёт за Украину.

ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ, пожелавший остаться неизвестным: Многие молодые люди больше не выходят из дома. Риск есть всегда, нужно быть очень осторожным и озираться на 360 градусов, нет ли рядом какой-либо опасности. Это большой стресс. Почему молодые люди не хотят подпасть под мобилизацию? Потому что они знают цену удержанию линии фронта.

Это стоит тысячей человеческих жизней. Каждый из этих флагов символизирует павшего солдата. Украина не сообщает точных данных, но, по некоторым оценкам, число убитых, раненых или взятых в плен военнослужащих составляет около ста тысяч.

Этот адвокат — эксперт по военным делам. Десятки клиентов приходят к нему, чтобы спросить, как им избежать призыва.

АНДРЕЙ НОВАК, адвокат, специалист по военным делам: Мы ищем законные способы получения отсрочки от призыва в армию. Но из-за коррупции существуют и незаконные методы, например подкуп людей из военкоматов или оплата справки о полной инвалидности.

Необходимо заплатить в среднем €7 тыс., чтобы избежать мобилизации и затем помогать другим, сообщая в режиме реального времени о местоположении патрулей, вручающих повестки, в закрытых каналах в социальных сетях. У некоторых из них более ста тысяч подписчиков. Причина ясна: поскольку ракеты больше не обрушиваются на столицу Украины Киев, война с Россией начала исчезать с радаров.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2023 года.