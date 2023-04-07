Newsweek: цена не имеет значения — США продолжат вооружать Украину, сколько бы это ни стоило

США продолжат поставлять оружие Киеву вне зависимости от его стоимости, сообщает Newsweek. По словам представителя Пентагона Сабрины Сингх, последняя поставка военной помощи на $2,6 млрд будет содержать боеприпасы для артиллерийских систем HIMARS, снаряды и средства для борьбы с беспилотниками.

В Пентагоне заявили, что продолжат поставлять оружие Украине независимо от расходов, поскольку Вашингтон возглавляет усилия по подготовке ВСУ к тому, что, как он надеется, станет решающим весенним контрнаступлением, пишет издание Newsweek.

На недавнем брифинге журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила о последней поставке американского оружия Киеву стоимостью $2,6 млрд, в то время как ВСУ готовятся возобновить наступательные операции. По словам чиновника, первые лица Соединённых Штатов дали обязательство поддерживать Киев столько, сколько потребуется. В этой связи США намерены отправлять на Украину оружие вне зависимости от его стоимости. В статье сообщается, что в последний пакет военной помощи вошли боеприпасы для артиллерийских систем HIMARS американского производства, перехватчики ПВО и артиллерийские снаряды.

Кроме того, в новую поставку войдут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые были обещаны несколькими союзниками по НАТО, но ещё не применяются на Украине, а также противотанковое оружие и миномётные снаряды. США отправят два новых вида оружия — девять вооружённых грузовиков с 30-миллиметровым орудием и 10 мобильных реактивных систем C-UAS с лазерным наведением, предназначенных для противодействия беспилотникам, которые вызывают особое беспокойство Киева и его партнёров за рубежом. По прогнозам Пентагона, проблема с беспилотными летательными апаратами на Украине сохранится, поскольку американцы наблюдают всё более широкое применение беспилотников иранского производства на поле боя и их поставки в Россию, пишет Newsweek.