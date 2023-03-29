Spiegel: Германия планирует увеличить военную помощь Киеву в пять раз из-за «высоких материальных потерь ВСУ»

Правительство Германии намерено резко расширить военную помощь Украине в ближайшие годы, сообщает Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальное письмо Министерства финансов Германии в адрес бюджетного комитета бундестага с просьбой о выделении дополнительных средств. Общая сумма помощи возрастёт в разы — с нынешних €3,2 млрд более чем до €15 млрд. В письме указывается, что необходимость увеличения финансирования обусловлена «высокими материальными потерями ВСУ».

В ближайшие годы Германия может в разы увеличить финансовую и военную поддержку Украины — с нынешних €3,2 млрд более чем до €15 млрд, сообщает Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальное письмо Министерства финансов Германии в адрес бюджетного комитета бундестага.

В письме из четырёх страниц, которое носит конфиденциальный характер и изобилует цифрами, представитель СвДП Флориан Тонкар, парламентский статс-секретарь при министре финансов Кристиане Линднере, «вежливо просит депутатов бундестага выделить больше денег на поддержку Киева».

Федеральное правительство Германии, как следует из письма, намерено резко расширить военную помощь Украине в ближайшие годы. Для этого ему потребуется согласие бюджетного комитета. Он отказывать не собирается: в бундестаге сложилось межпартийное большинство по вопросу о поддержке Украины. Военные поставки Киеву не поддерживают только Левая партия и «Альтернатива для Германии».

В текущем финансовом году Берлин уже выделил €2,2 млрд на «модернизацию государств-партнёров в области безопасности, обороны и стабилизации». Минобороны использует эти деньги для оплаты большей части поставок оружия на Украину, а также для пополнения запасов систем вооружений, переданных Киеву со складов бундесвера.

В текущем году эта сумма будет увеличена более чем вдвое, на €3,2 млрд, и превысит €5,4 млрд. Это в точности соответствует сумме, запрашиваемой министерством обороны по согласованию с министерством иностранных дел.

Но это не всё. Ещё €8,8 млрд в ближайшие годы должны быть направлены на «выполнение обязательств». Это значит, что министерство обороны сможет заключать контракты в пределах этой суммы. На данный момент в бюджете Германии на эту статью расходов предусмотрен €1 млрд, указывает издание. Таким образом, общая сумма помощи Украине будет увеличена с нынешних €3,2 млрд более чем до €15 млрд.

Издание приводит выдержки из конфиденциального письма Тонкара с обоснованием необходимости выделения дополнительных средств: «Из-за высоких материальных потерь ВСУ необходимы новые поставки материальных средств». «Для устойчивого оснащения ВСУ в соответствии с их потребностями необходимо незамедлительно заключить многочисленные контракты на закупки, которые установят платёжные обязательства на будущие финансовые годы», — подчёркивается в документе.

Отмечается, что прежде всего речь идёт о закупках «средств противовоздушной обороны, гусеничной бронетехники, а также боеприпасов для поставляемых Германией систем вооружений и артиллерии». «Тот, кто поставляет оружие, берёт на себя принципиальное обязательство по поддержанию этих систем вооружения в рабочем состоянии в будущем с помощью боеприпасов, технического и сервисного обслуживания», — поясняет Тонкар.

Дополнительные расходы «объективно неизбежны», утверждает статс-секретарь, «поскольку без постоянной поддержки Украины существует серьёзная опасность того, что Украина может потерпеть поражение в своей оборонительной борьбе против России с непредсказуемыми последствиями для европейского мирного порядка», передаёт Der Spiegel.