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FAZ: план есть, а снаряды под вопросом — ЕС не знает, сколько боеприпасов сможет передать Киеву

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На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представил план ускорения и увеличения поставок боеприпасов Киеву, пишет Frankfurter Allgemeine. Как подсчитало издание, теоретически в рамках этой инициативы ЕС сможет передать Украине 1,3 млн артиллерийских снарядов, которых хватит на «три — пять месяцев». Однако на практике Брюссель не знает, насколько велики арсеналы отдельных стран, а те не хотят «раскрывать свои карты». У одних запасов не осталось совсем, а другие пока не готовы от них отказаться.
FAZ: план есть, а снаряды под вопросом — ЕС не знает, сколько боеприпасов сможет передать Киеву
AP

Сколько артиллерийских снарядов может передать Украине Евросоюз? Ответ на этот вопрос мог бы предопределить ход конфликта. Совсем недавно в боях за город Бахмут обе стороны жаловались на нехватку боеприпасов. «За последние несколько дней российские войска не смогли значительно улучшить свои позиции в этом районе. Однако в принципе у России, похоже, гораздо больше запасов, чем у Украины. По мнению экспертов, Россия в любом случае располагает большими производственными мощностями, в то время как Украина уже несколько месяцев использует гораздо больше снарядов, чем могут произвести её западные партнёры», — пишет Frankfurter Allgemeine. 

В этой связи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на прошлой неделе представил план ускорения и увеличения поставок боеприпасов Киеву. Первая часть плана предусматривает выделение €1 млрд из Европейского фонда мира на восполнение национальных резервов тех стран Евросоюза, которые готовы передать Украине боеприпасы в срочном порядке. В первоначальном варианте плана присутствовала система стимулирования: чем быстрее поставляет страна, тем выше доля её компенсации — до 90%. Однако эта идея встретила сопротивление: некоторые страны — члены ЕС сочли её несправедливой. Поэтому министры обороны Евросоюза на прошлой неделе договорились, что ставка возмещения составит от 50% до 60%. Примерно такая же применялась и к предыдущим поставкам.
 
С начала конфликта страны — члены ЕС поставили Украине 350 тыс. артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра. Сумма компенсации составила €350 млн — то есть по €1300 за один снаряд. Высокопоставленный чиновник ЕС подтвердил, что потребительская стоимость одного снаряда достигала €2600. Таким образом, ЕС покрыл только половину затрат. Эти данные позволяют оценить, сколько 155-миллиметровых снарядов способен профинансировать ЕС за счёт средств в размере €1 млрд: около 770 тыс.
 
Кроме того, Боррель предложил выделить ещё €1 млрд из Европейского фонда мира на совместные закупки снарядов для восполнения собственных запасов и предоставления боеприпасов Украине в среднесрочной перспективе через Европейское оборонное агентство. В данном случае расчёт производится несколько иначе, поскольку ЕС собирается возместить половину вновь созданной стоимости, которая составляет около €4000 за снаряд. В результате получается 500 тыс. боеприпасов — и это в среднесрочной перспективе. До сих пор время ожидания для новых заказов составляло не менее одного года. Брюссель хочет сократить этот срок, создавая стимулы для новых производственных линий и помогая устранять узкие места.
 
Таким образом, в общей сложности на €2 млрд можно закупить для Киева почти 1,3 млн артиллерийских снарядов. На какой срок их хватит? Высокопоставленный чиновник ЕС предполагает, что миллиона снарядов хватит на «три — пять месяцев». На практике это зависит от ситуации на поле боя: «Чем больше находишься в обороне, тем больше снарядов нужно». В настоящее время украинские войска находятся именно в такой позиции, однако готовятся к весеннему наступлению. Если бы они, как утверждает издание, снова перехватили инициативу, то, вероятно, обошлись бы значительно меньшим количеством артиллерийских снарядов. Потому что доктрина НАТО, по которой сейчас обучают украинскую армию, в первую очередь основана на высокой мобильности и общевойсковом бое. Поэтому украинцам «следует избегать статических артиллерийских дуэлей, подобных тем, которые ведут русские», пишет газета.
 
В начале следующей недели на заседании в Брюсселе главам МИД и министрам обороны ЕС предстоит обсудить детали плана Борреля и утвердить инициативу. Самый спорный пункт касается необходимости увеличения Европейского фонда мира. В последний раз он был расширен на €2 млрд в декабре — после реализации плана Борреля эти деньги испарятся вновь. Ранее страны ЕС обсуждали принципиальную возможность увеличения фонда ещё на €3,5 млрд. Её реализация, однако, создаст проблемы для бюджетов некоторых стран.
 
Объёмы реальных поставок Киеву — это другой вопрос. Пока Брюссель пытается выяснить, насколько велики запасы отдельных стран. Но многие «не хотят раскрывать свои карты», что может быть связано ещё и с тем, что для них это было бы равносильно «показаниям должника о своём реальном имущественном состоянии в суде под присягой». «Мы знаем, что в некоторых странах почти ничего не осталось на складах», — отмечает брюссельский чиновник. Другие, по его словам, напротив, имеют значительные запасы, но ещё не готовы от них отказаться. Это относится, например, к Греции, оборонное планирование которой целиком и полностью направлено на возможный вооружённый конфликт с Турцией, передаёт Frankfurter Allgemeine. 
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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