NBC News: даже если Запад утолит «снарядный голод» Украины, Киеву это не поможет

Страны Прибалтики наряду с США уже давно оказывают давление на европейские государства, призывая их нарастить производство снарядов для отправки Украине, сообщает NBC News. Недавно министр иностранных дел Эстонии заявил о соответствующем общеевропейском плане, который, однако, по замечаниям экспертов, вряд ли поможет Киеву одержать уверенную победу.

«Образ действия может быть разноплановым — кто будет делать закупки, в каком количестве и так далее, — важно то, чтобы это происходило быстро», — отметил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, комментируя своё предложение нарастить производство боеприпасов в Европе с нескольких сотен тысяч более чем до 2 млн единиц в год. Эстонская сторона призывает передавать эту продукцию ВПК Украины, у которой быстро заканчиваются боеприпасы, притом что запасы западных стран также стремительно истощаются, пишет NBC News.

«Если производство останется на том же уровне или даже чуть вырастет, в этом году у нас закончатся снаряды», — считает Андрей Загороднюк, ранее занимавший пост министра обороны в правительстве Зеленского, а ныне консультирующий украинское правительство по вопросам закупок вооружений. США планируют пятикратное увеличение производства и требуют того же от европейцев, поскольку в последние месяцы пришло понимание невозможности в одиночку обеспечивать потребности Киева. По ряду оценок, если план Эстонии будет поддержан, Европа сможет производить четырёхлетнюю норму 155-миллиметровых снарядов за полгода; на осуществление инициативы страны потратят порядка $4,25 млрд.

Неназванные дипломаты отметили в интервью изданию, что этот вопрос является первоочередным: он был поднят во время недавнего визита президента Джо Байдена в Польшу и подробно обсуждался европейскими официальными лицами во время Мюнхенской конференции. Для Штатов тема закупок и производства амуниции стала ключевой в последние месяцы, поскольку запасы испаряются. Давно известно, что в Америке не было производственных мощностей для содержания ВСУ: «Мы тратим много денег на некоторые очень изысканные крупные боевые системы, но не тратим столько же на боеприпасы, необходимые для их обеспечения. У нас не было приоритета пополнения запасов, которые нужны для ведения долгосрочного конфликта», — ранее заявлял генеральный директор американской Raytheon Грег Хейс. Тем не менее администрация Байдена объявила об очередном выделении помощи на $400 млн.

«Большинство стран НАТО действительно не предполагали, что им предстоит артиллерийская война. Можно сказать, что это шок для системы», — цитирует издание слова почётного профессора Крэнфилдского университета Великобритании Тревора Тейлора. Действительно, европейские оборонные компании были нацелены на производство высокотехнологичного современного оружия в темпе мирного времени — сейчас же они вынуждены адаптироваться к высокому спросу Киева и ждут, что их правительства возьмут на себя более долгосрочные обязательства.

На данный момент министерская группа Евросоюза планирует обсудить варианты распределения затрат на такую помощь. «Рассматриваются совместные закупки на европейском уровне — как для пополнения запасов государств-членов, так и для поддержания наших усилий в поддержку Украины», — говорит официальный представитель ЕС Набила Массрали. Упомянутый ранее Тейлор осторожно предположил, что, хотя Запад и сможет помочь Киеву избежать критической ситуации, этого может быть недостаточно: европейцы и американцы «смогут поставить Украине достаточно боеприпасов, и русские не смогут выиграть в каком-либо значимом смысле… Но будет весьма сложно дать украинцам достаточно, чтобы они могли в прямом смысле победить», — подчеркнул он в интервью NBC News.