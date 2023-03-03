Arirang News: Соединённые Штаты впервые привезли в Южную Корею самолёт с высокоточным оружием

Уже почти месяц Южная Корея и США проводят совместные военные учения. Официально заявлено, что их целью является противостояние растущей угрозе со стороны Северной Кореи. Arirang News отмечает, что в рамках проведения учений в страну впервые прибыл тяжело вооружённый военный самолёт США, способный поражать цели противника с высокой точностью.

Начиная с прошлого месяца Южная Корея и США проводили совместные ежегодные учения Южной Кореи и США в ответ на растущие угрозы от Северной Кореи. Сегодня представители военного ведомства опубликовали видео, как тяжеловооружённый американский самолёт запускает ракеты и поражает цели. С подробностями Бае Июнджи.

Хорошо вооружённый военный самолёт сбрасывает ракеты и точно поражает цель. Боевой самолёт ВВС США Ghostrider АС-130J, способный к точной навигации, прибыл в Южную Корею впервые. Невероятно мощное воздушное судно может быть вооружено 30- и 150-миллиметровыми орудиями.

Он также может вести огонь из высокоточного управляемого оружия, как, например, ракеты AGM-176A Griffin, AGM-114 Hellfire и управляемые авиабомбы GBU-39.

После опубликования видео в четверг начальник объединённого штаба заявил, что с начала февраля силы специального назначения из Южной Кореи и Соединённых Штатов принимали участие в ежегодных совместных учениях Teeth Knife («Тиковый нож». — ИноТВ). Цель учений — повышение операционной совместимости двух стран.

На этой неделе пройдут боевые учения по нанесению точного удара по вражеским целям с воздуха. В ходе учений южнокорейский высший военный офицер генерал Кимсен Янг проинспектировал боевую готовность сил специального назначения.

Он отметил, что войска должны иметь возможность поражать объекты противника с высокой точностью. Он также добавил, что они должны завершать свои задания вне зависимости от времени и вида операции, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Северной Кореи.

В этом месяце союзники также запланировали проведение совместных учений в поле под названием Freedom Shield («Щит свободы». — ИноТВ).

Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года.