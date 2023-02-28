Bloomberg: «знак возобновления связей» — в Тайланде начались крупнейшие в Азии военные учения с участием США

В Таиланде начались международные военные учения Cobra Gold, участие США в которых стало самым масштабным за последнее десятилетие, сообщает Bloomberg. Как передаёт издание, участие в играх примут шесть тысяч американских военных в знак потепления отношений двух стран после кризиса, последовавшего за переворотом 2014 года.

В Таиланде начались международные военные учения, участие США в которых стало самым масштабным за последнее десятилетие, сообщает Bloomberg. Как поясняет издание, таким образом Вашингтон стремится укрепить связи со своим «ключевым партнёром в области безопасности» в период растущей геополитической конкуренции на мировой арене с Пекином.

Cobra Gold — крупнейшие военные учения в континентальной Азии, участие в которых принимают 30 стран. Игры, проводящиеся в стране уже более 40 лет, проходят в Таиланде с 28 февраля по 10 марта. В этом году страны вернутся к полномасштабным учениям после пандемии, сообщает информационный ресурс. В них примут участие шесть тысяч американских военнослужащих.

Кроме того, как сообщил посол США в Тайланде Роберт Годек, страну также посетит адмирал Джон Акилино, главнокомандующий силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, который примет участие в учениях в знак возобновления связей Соединённых Штатов и Тайланда в области безопасности.

«Cobra Gold помогает повысить оперативную совместимость, продвигает наши общие интересы и служит демонстрацией нашей преданности союзникам и партнёрам в деле сохранения Индо-Тихоокеанского региона открытым и свободным», — заявил Годек на церемонии открытия военных учений в провинции Районг, к востоку от Бангкока.

Как напоминает издание, критика Вашингтоном переворота в Таиланде, совершённого в 2014 году генералом армии Праютом Чан Оча, привела к сокращению присутствия американских военных на совместных учениях в последующие годы. По словам преподавателя Таиландского университета Наресуана Пола Чемберса, более широкое присутствие США на совместных учениях в этом году рассматривается как значительное событие в попытке Вашингтона найти баланс между своими ценностями и геополитическими интересами на фоне подъёма Китая.

По словам Bloomberg, Таиланд при Праюте начал сближение с Китаем в торговле. Пекин в настоящее время является крупнейшим источником иностранных инвестиций в стране, а китайские путешественники имеют ключевое значение для туристической отрасли Таиланда — движущей силы его экономического роста.

В этом году в учениях Cobra Gold примут участие более 7 тыс. военнослужащих из таких стран, как Сингапур, Индонезия, Малайзия, Япония и Южная Корея. В некоторых мероприятиях предусмотрено также участие военнослужащих китайской армии.