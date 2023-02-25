«У нас не бездонная бочка»: США дают украинцам понять, что их запасы оружия не безграничны, предупреждает Скотт Риттер

Объявленный Пентагоном новый пакет военной помощи Киеву на деле не содержит ничего, что позволит переломить ход конфликта на Украине, полагает бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. Как заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, это связано с тем, что запасы американского оружия не бесконечны — и Вашингтон уже довёл это до украинских властей по неофициальным каналам.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер Корпуса морской пехоты США: Забавно здесь то, что у США есть официальная позиция, и заключается она в том, что мы Украину будем поддерживать — ну, то есть Тони Блинкен только что прямо заявил, что такого мирного урегулирования, при котором Украина будет вынуждена отдать свои территории, быть не может, мы на такое не пойдём. То же самое прямо заявляют и страны «Большой семёрки». Кроме того, ранее мы прямо заявили, что Крым* принадлежит Украине, а там сосредотачиваются силы, поэтому полуостров является законной целью для Киева и он имеет полное право возвращать себе эту территорию — ну, и так далее. И говорим мы это всё несмотря на то, что знаем, что Россия считает и Крым, и новоприобретённые территории своими, а потому, когда подобное произойдёт, встанут вопросы экзистенциального порядка.





В общем, мы создаём себе «жёсткий» имидж — и то, что вы видели (в списке вооружений и оборудования, включённых в новый пакет военной помощи США Украине. — ИноТВ), его подкрепляет — но, если сделать шаг назад и этот список разобрать по косточкам, окажется, что в нём ничего нет. На этом клочке бумаги буквально ничего нет — ход боевых действий он не переломит и победы добиться не даст.





И как раз поэтому после того, как наш президент провёл встречу с Зеленским, разные люди начали по неофициальным каналам доводить до украинцев: у нас тут не бездонная бочка, запасы боеприпасов не бесконечны. Правда вот в чём: они же ведь говорят о боеприпасах для HIMARS и снарядах калибра 155 миллиметров, да? Так вот, я вам вот что скажу. Наши генералы, командующие войсками в Тихоокеанском регионе, уже говорят: «Хватит! Раз вы сами все говорите о потенциальном конфликте с Китаем, нам нужно, чтобы все 155-миллиметровые снаряды и все боеприпасы для HIMARS припасли для этой схватки! Хватит их украинцам раздавать — нам пора начать задумываться о национальной безопасности США!» Поэтому получает Киев не слишком много.

Дата выхода в эфир 24 февраля 2023 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

