BFM TV: министр обороны Франции призвал «стимулировать» ВПК, чтобы удовлетворить запросы Украины

Во время визита в Сенегал министр вооружённых сил Франции Себастьян Лёкорню призвал «стимулировать» французскую оборонную промышленность, сообщает BFM TV. По словам главы Минобороны, такие меры нужны для того, чтобы удовлетворить запросы Украины, а также обеспечить нужды собственной армии и требования союзников.

Во вторник министр вооружённых сил Франции Себастьян Лёкорню во время пресс-конференции в Дакаре заявил о необходимости «стимулирования» оборонной промышленности, чтобы удовлетворить внешний спрос и возможные нужды французской армии, пишет BFM TV.

Отвечая на вопрос журналистов о способности ВПК помочь Украине и в то же время обеспечить нужды собственной армии и требования иностранных партнёров, глава Минобороны Франции подчеркнул, что оборонная промышленность страны находится на высоком уровне, но ей необходима «стимуляция». «Мы не можем говорить о стратегической автономии, если нам нужна помощь со всех уголков планеты в изготовлении пороха», — добавил министр.

Один из сотрудников министерства в качестве примера привёл артиллерийские установки CAESAR, которые «все хотят купить». Как напоминает издание, несколько штук Франция поставила Украине. Анонимный источник добавил, что французская оборонная промышленность должна иметь возможность выпускать большое количество вооружения, главным образом для собственных сухопутных войск.

Как отмечает в заключение BFM TV, в понедельник Себастьян Лёкорню посетил Кот-д'Ивуар, а во вторник — Сенегал. Эти страны близко сотрудничают и представляют африканский регион, где критикуют военное присутствие Франции. Глава Минобороны Франции продолжает попытки заново согласовать присутствие французских войск, а также обсудить последствия украинского конфликта, усиление влияния России на африканском континенте и сотрудничество по борьбе с джихадизмом в Сахеле.