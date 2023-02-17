Bloomberg: страны Европы и Азии перевооружаются и меняют военные доктрины в результате конфликта на Украине

Российско-украинский конфликт привёл многие европейские государства к осознанию неэффективности их вооружённых сил, заставив их принимать увеличенные военные бюджеты и модернизировать свои армии, пишет Bloomberg. В Азии тем временем союзники Запада пристально наблюдают за Китаем, который также извлёк ряд уроков из происходящих в Европе событий, подчёркивает автор.

Правительства всего мира извлекают уроки из первого с 1945 года европейского конфликта высокой интенсивности, переоценивая всё: от запасов боеприпасов, систем вооружений и логистики до национальных оборонных доктрин. Последствия касаются не только соседей Украины. В тысячах миль от театра боевых действий Китай, Индия, Тайвань и США внимательно следят за последствиями развивающихся событий, пишет Bloomberg. «Это история конца эпохи после окончания холодной войны, она закончилась 24 февраля 2022 года. Все наши армии проходят через это, потому что теперь ясно, что ни у кого, включая США, нет боезапасов, которые потребуются для ведения большой и интенсивной войны», — сказал Франсуа Хейсбур, аналитик и бывший советник правительства Франции.

На этой неделе министры обороны НАТО подписали новый документ, обязывающий членов больше вкладывать в ПВО, средства для нанесения ударов в глубине территорий, бронированную технику. Подчёркивается также и необходимость увеличения инвестиций в цифровую модернизацию. Логично, что оборонные компании, например производители HIMARS, противотанковых комплексов Javelin и NLAW, самоходных гаубиц по типу французских Caesar или немецких PzH 2000, осознали, что их перспективы резко возросли. Они внимательно следят за фактически крупнейшим испытательным полигоном своего оружия: например, британская компания BAE Systems Plc, производящая БМП Bradley, уже начала устанавливать на технику дополнительную броню для защиты от современных средств поражения, а также противодронные устройства.

Большинство стран — членов НАТО извлекли выгоду из так называемого мирного дивиденда: после распада Советского Союза они урезали оборонные бюджеты, отменили призыв на военную службу, утилизировали или продали огромное количество оборудования, полагая, что крупная сухопутная война больше невозможна. В 1980-х годах ФРГ имела тысячи танков, а в настоящее время — 321 единицу; Великобритания на вооружённые силы численностью 325 тыс. человек тогда выделяла 4% ВВП, а теперь тратит половину этой суммы на 150 тыс. военнослужащих, пишет автор.

Польша дальше всех зашла в стремлении укрепить армию и оборону страны: Варшава хочет закупить 486 систем HIMARS (почти столько же, сколько за всё время создала Lockheed Martin) — на обработку такого крупного заказа уйдут годы, и Вашингтон пока не утвердил его. Поэтому поляки запросили 288 единиц южнокорейского эквивалента — M270, — который несёт в два раза больше ракет. Также они уже заказали 218 РСЗО K249 Chunmoo и ждут поставок около 1400 новых танков (366 американских Abrams и 1000 южнокорейских Panter К2) — это в три раза больше, чем у Великобритании и Франции, вместе взятых. Варшава желает получить ещё порядка 700 новых самоходных тяжёлых артиллерийских орудий — в шесть раз больше, чем имеется в арсенале Германии. Как бы то ни было, в экспертном сообществе преобладает скептицизм относительно того, сможет ли страна «потянуть» всё это оружие: новый закон «Об обороне Родины» предусматривает увеличение численности польских войск со 114 тыс. до 250 тыс. за 12 лет — это означает чистый прирост в 11 тыс. солдат, что сложно представить в условиях, когда командование с трудом удерживает имеющихся кадровых военных на службе. К тому же сотни зарубежных орудий потребуют огромных ресурсов: помимо заоблачных трат на покупку, понадобится несколько тысяч хорошо обученных военных для их эксплуатации, снабжения и обслуживания, а также складские помещения для тысяч громоздких ракет, отмечает Bloomberg.

Финляндия и Швеция отказались от десятилетий дипломатической осторожности, чтобы подать заявку на членство в НАТО, а Прибалтийские государства начали «шопинг по-польски». Германия создала 100-миллиардный фонд, чтобы наконец достичь целевого показателя НАТО; при этом Rheinmetall AG и Diehl Defense инвестируют сотни миллионов евро в новые заводы и производственные линии дома и в соседних странах, таких как Венгрия. Франция также стремится реструктурировать свои ВС для ведения боевых действий высокой интенсивности: Париж объявил о выделении €400 млрд на период с 2024 по 2030 годы. Российские войска иногда за неделю выпускали столько тяжёлых артиллерийских снарядов, сколько, по подсчётам Nexter, потратили их 155-миллиметровые Caesar за 13 лет обучения и войн в Афганистане, Ливане, Мали и Ираке — для французов это стало одним из наиболее отрезвляющих моментов. В случае Великобритании дела ещё хуже: все их артиллерийские запасы были бы израсходованы ВС РФ за пару дней конфликта, считает кампания RUSI; при этом последний Комплексный обзор оборонных возможностей и другие стратегические документы, написанные совсем недавно, уже считаются устаревшими и будут пересмотрены в течение нескольких недель. Даже дружественная России Венгрия наращивает оборонные возможности, опасаясь сохранения непредсказуемой обстановки в сфере безопасности: Будапешт заказал 45 танков Leopard II, 218 БМП Lynx, несколько вертолётов Airbus 225 и немецкие PzH 2000, а также РЛС и американские системы NASAMS для усиления ПВО.

На востоке Япония, наряду с США, обеспокоена тем, что Китай, как и Россия, наращивал свои вооружённые силы последние десять лет и может стремиться к присоединению Тайваня. НОАК действительно активно изучала сферу применения БПЛА, их интеграцию с подразделениями более низкого уровня, видя эффективность таких мер в рядах ВСУ, отмечают эксперты. Украинский кризис повлиял и на стратегическое мышление Индии: там пришли к пониманию необходимости большей интеграции сил, что стало основной проблемой для российских войск; Дели также начал закупать малые и сверхмалые дроны для ведения наблюдения и ракеты большей дальности («Пралай», аналог российских «Искандеров») и ПЗРК для размещения на спорных участках границы с Китаем. России пришлось направить производственные мощности на собственные военные нужды, что привело к сокращению поставок запасных частей зарубежным клиентам — это стало ещё одним важным фактором для Индии.

По словам Дары Массикот, старшего научного сотрудника Rand Corporation, конфликт на Украине действительно знаменует собой огромные перемены, но риск поспешных выводов остаётся высок, а исход событий всё ещё не ясен, так как Москва, научившись на собственных ошибках, может эффективно применить свои военно-воздушные силы, и тогда многое изменится. «Мы просто должны быть очень осторожны с уроками, которые извлекаем из этого», — считает она.